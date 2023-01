Serie B:Una buona Virtus si arrende nel finale a Sant’Antimo. Coach Ponticiello: “Passi però indietro in difesa”

Alla fine c’è da fare, purtroppo, i conti con la sconfitta che interrompe così la striscia positiva, ma la Lars Virtus Arechi Salerno ha comunque lanciato un nuovo messaggio a tutti nonostante i quasi cento punti subiti: la Virtus c’è e ci sarà. In casa della terza della classe Geko Psa Sant’Antimo i blaugrana, condizionati dagli infortuni, si arrendono soltanto in chiusura di partita dopo aver tenuto anche la testa avanti per diversi momenti (92-86 il finale).

La gara: con Bottioni out per i prossimi due mesi e con il duo Beatrice-Sulina in non perfette condizioni (stesso discorso anche per Moffa), coach Ponticiello affida in avvio le chiavi del gioco a Donadoni che pronti via mette in ritmo Rinaldi e Zucca che dal perimetro scrivono il 4-9. Poi Zucca abbina altri 4 punti che valgono il 4-13 e che di conseguenza obbligano i padroni di casa a interrompere inevitabilmente il derby. Un derby che continuerà a regalare grandi emozioni. Per tutto il tempo. Il merito è di Salerno che tenta più volte la fuga (bene Donadoni nel secondo quarto) e di Sant’Antimo che ogni volta riporta il punteggio in equilibrio (bene Sgobba) fino a mettere per la prima volta la testa avanti al 22’ con il canestro dell’ex Mennella (53-51). Ma nel momento più complicato i blaugrana restano con i piedi per terra e con pochissimi possessi tornano immediatamente sul +4 (ancora una volta letali in attacco Zucca e Rinaldi). Che non dura però molto. Complice le percentuali al tiro altissime (attorno al 60% per entrambe le squadre) e la difesa ospite che tende ad aprirsi in più circostanze, Sant’Antimo si porta nel giro di un paio di minuti sul 73-63 (28’) dopo i canestri di Gloria, Sgobba, Montanari e Scali. Ma anche questa volta Salerno non molla e torna sul -1 in avvio di ultima frazione, poi però proprio in chiusura di derby è costretta ad alzare una bandiera bianca che andrà riposta subito nel cassetto perché il futuro può dire ancora molto.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Purtroppo dal punto di vista difensivo abbiamo fatto dieci passi indietro rispetto alle ultime due gare, in più in attacco non abbiamo eseguito bene il piano partita. Ovviamente se ciò è accaduto la responsabilità principale è del sottoscritto. Ma al tempo stesso bisogna tenere in considerazione tutto e quindi l’assenza di Bottioni così come le condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori che hanno complicato la settimana di avvicinamento al derby. Ma siccome Bottioni non ci sarà per diverso tempo, dovremo fare di più e meglio nelle prossime settimane”.

Geko PSA Sant'Antimo - Lars Virtus Arechi Salerno 92-86 (23-26, 26-23, 26-22, 17-15)

Geko PSA Sant'Antimo: Giorgio Sgobba 27 (9/10, 2/3), Marco Mennella 20 (4/7, 2/5), Mirko Gloria 10 (5/6, 0/1), Guido Scali 9 (2/6, 1/2), Andrea Quarisa 9 (3/6, 0/0), Roberto Maggio 7 (2/5, 1/3), Carlo Cantone 6 (0/1, 2/3), Fabio Montanari 4 (2/3, 0/0), Luca Vergara 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Roberto Maggio 8) - Assist: 11 (Giorgio Sgobba 3)

Lars Virtus Arechi Salerno: Dario Zucca 21 (5/8, 2/5), Niccolò Rinaldi 19 (1/1, 5/7), Alessio Donadoni 15 (3/5, 1/3), Giovanni Laquintana 11 (1/5, 1/2), Niccolò Moffa 9 (0/4, 2/5), Duilio Birindelli 8 (1/1, 2/2), Ernesto Beatrice 3 (0/2, 1/2), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0), Victor Sulina 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Mahamat Kader 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 23 2 + 21 (Alessio Donadoni 8) - Assist: 11 (Alessio Donadoni, Ernesto Beatrice 3)