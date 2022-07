Scafati, campionato subito in salita: Venezia e Milano. Il derby con Napoli all'anno nuovo

La Givova Scafati conosce adesso il suo futuro. Quest'oggi la Lega Basket di A ha reso noto il calendario della stagione 2022/23, e i gialloblù di coach Alessandro Rossi esordiranno il 2 ottobre in laguna contro la Reyer Venezia. Sette giorni dopo primo match casalingo, con la grana PalaMangano da risolvere, contro i campioni d'Italia in carica dell'Olimpia Milano. Dopo la trasferta di Brescia, ci sarà la sfida a quella Verona con cui a braccetto si è stati promossi, e poi il viaggio a Trento per concludere il primo mese di campionato. La prima finestra delle nazionali che si avrà dal 7 al 15 novembre sarà da spartiacque tra le gare contro Varese (in casa) e Sassari (fuori), prima della doppia sfida casalinga contro Reggio Emilia e Treviso. L'11 dicembre sarà la volta di far visita alla Virtus Bologna, prima di affrontare in serie la Tortona di coach Marco Ramondino, la Brindisi di Bruno Mascolo (a Santo Stefano) e il derby contro Napoli che inaugura il nuovo anno il 2 gennaio. Rivalità su di un parquet della massima serie che manca esattamente da 15 anni, ovvero dall'ultimo confronto datato stagione 2007/08.

Ultime due giornate del girone d'andata contro Trieste (in trasferta) e Pesaro (in casa), prima che il 22 gennaio inizio il ritorno con calendario asincrono contro Tortona. Venezia, Napoli (5 febbraio) e Trento saranno le avversarie prima del lungo stop tra le Final eight di Coppa Italia (15-19 febbraio) e la seconda finestra delle nazionali (20-28 febbraio). Scafati riprenderà il 5 marzo con la trasferta a Milano, per poi affrontare Sassari, Treviso e Trieste per terminare il mese. Dopo Reggio Emilia, Brindisi e Pesaro, un'altra data da segnare sul calendario è il 19 aprile, quando i gialloblù ospiteranno Bologna. Dopo la doppia trasferta a Verona e Varese, la formazione di patron Nello Longobardi chiuderà la regular season in casa contro Brescia. Playoff per le prime otto classificate, con date d'inizio ancora da stabilire in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle coppe europee.

Da ricordare che, rispetto alle ultime stagioni agonistiche la Supercoppa 2022 ritorna al suo formato di Final four, causa gli Europei che si svolgeranno dall'1 al 18 settembre. Con tanti giocatori impegnati nella competizione continentale, che sarà disputata anche al Mediolanum Forum di Milano che ospiterà il girone ovviamente dell'Italia, inserita con Grecia, Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna, si è deciso di evitare gare ufficiali come potevano essere quelle della fase a gironi della Supercoppa, appunto.