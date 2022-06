Scafati-Cantù, i brianzoli affilano le armi. Vitali: "Dobbiamo fare qualcosa di straordinario"

Alle 20:45 ci sarà la palla a due di gara uno della finale promozione tra Scafati e Cantù al PalaMangano. Ci si aspetta di nuovo un palazzo sold-out, e un clima decisamente bollette. Per questo i brianzoli stanno affilando le armi. "Affrontiamo una squadra davvero forte e che potrà contare su un vantaggio molto importante - ha dichiarato Luca Vitali -, ossia il fattore campo. Un campo, peraltro, decisamente ostico e che senz’altro giocherà a loro favore per il grande calore e il sostegno del pubblico di Scafati. Tutto questo, però, deve essere per noi uno stimolo extra, perché, se vogliamo realizzare il sogno di riportare Cantù dove merita, allora occorre fare qualcosa di straordinario". "Cantù è una squadra molto fisica e talentuosa ed è la squadra da battere della serie A2, così come Udine - ha detto coach Alessandro Rossi -. Ci troveremo al cospetto della migliore versione di Cantù, quella che metterà in campo grande intensità e concentrazione, con l’obiettivo di sbagliare meno possibile, perché alla fine vincerà la squadra che commetterà meno errori gravi e che manterrà la lucidità nei momenti chiave. Con l’innesto di Vitali hanno messo la ciliegina sulla torta di un roster già competitivo, perché hanno inserito un atleta di grande esperienza, che sa controllare i ritmi di gioco e sa innescare i compagni con i tempi giusti. Siamo consapevoli della forza di Cantù, ma anche della nostra forza. Il vantaggio del fattore campo, che abbiamo conquistato e ci siamo meritati sul campo, ce lo teniamo stretto, anche perché finora abbiamo avuto un buon rendimento tra le mura amiche, ma non è l’unica cosa che conterà in questa serie, perché - ha concluso il tecnico gialloblù - il livello è così alto che sarà solo una delle varie componenti di questa importante sfida".