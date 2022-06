Scafati, capitan Rossato avvisa: «Le partite saranno sempre più dure»

Sempre più decisivo per Scafati capitan Riccardo Rossato, che entrando dalla panchina ha messo grande intensità in difesa ma soprattutto ha portato qualità in attacco. Sue le triple che hanno permesso ai gialloblù prima l'allungo decisivo, e poi di chiudere i conti. Ma l'esterno avvisa, già in gara due sarà tutto molto più difficile.

