Scafati, coach Rossi: «Giocato con orgoglio, poca lucidità nel finale»

Orgoglioso? Certo. Contento? Non per il risultato. Preoccupato? Forse, soprattutto per capire l'evolversi degli infortuni di Daniel e Clarke. Ottimista? Assolutamente. Si possono riassumere così le sensazioni di coach Alessandro Rossi dopo gara quattro della sua Scafati, capace di mettere paura per un tempo a Cantù prima di subire la logica reazione degli avversari. A sua detta è mancata la lucidità per arrivare a giocarsi gli ultimi minuti punto a punto dopo aver recuperato dal -15.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.