Scafati, Diego Monaldi verso gara 5: «Piacenza non ha mai mollato»

Tutto in una partita. Scafati dovrà vincere gara 5 della semifinale playoff per approdare alla finale per la promozione in serie A dopo che da Piacenza è ritornata con due sconfitte e la serie in parità sul 2-2. Ha così analizzato le partite giocate in Emilia il play gialloblù Diego Monaldi, già concentrato per la decisiva gara 5 di martedì al PalaMangano.

