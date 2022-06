Scafati ospita Cantù per gara uno, Rossato: «Affrontiamo ogni match con fiducia»

Ha segnato la tripla che ha spezzato l'equilibrio in gara cinque contro l'Assigeco Piacenza, da ex di turno ma soprattutto da capitano di Scafati. Riccardo Rossato non fa mai mancare il suo contributo ed affila già le armi in vista di gara uno della finale promozione contro Cantù, da giocarsi al PalaMangano domani sera alle ore 20:45.

