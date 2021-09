Semifinale di Supercoppa, Virtus Salerno - Sant'Antimo 78 a 75

Partita vera quella tra la Virtus Salerno e Sant'Antimo. Le due squadre si sono date battaglia per 40 minuti e alla fine l'hanno spuntata i padroni di casa. I ragazzi di coach Di Lorenzo portano a casa una sfida con tanta caparbietà e soprattutto difesa. Match che parte nel migliore dei modi per il Sant'Antimo che, grazie alle percentuali dal perimetro si porta avanti e prova a dare la prima spallata alla gara. I padroni di casa però si ricompongono e grazie alla difesa riescono a ricucire lo svantaggio. Nella ripresa la Virtus riesce anche a scappare grazie ad uno straordinario parziale di 15 a 2 che porta il vantaggio dei blaugrana in doppia cifra. Sant'antimo però non molla e si rifà sotto ma non basta per evitare la sconfitta. Vince la Virtus Salerno che accede alla finale dove affronterà la Fortitudo Agrigento per un posto alle Final eigth di Lignano.