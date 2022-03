Vittoria all'ultimo istante per Scafati contro Fabriano

Rispettando il pronostico della vigilia, la Givova Scafati ha fatto suo l’incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso), imponendosi in trasferta al PalaBaldinelli di Osimo (An) contro i padroni di casa della Ristopro Fabriano. Il punteggio finale di 82-83 è lo specchio di una sfida che, al di là dei valori tecnici tra i due organici, ha premiato solo di misura la formazione ospite, che per lunghi tratti ha subito l’iniziativa della squadra di casa e rischiato seriamente di compromettere l’esito finale della sfida e lasciare a questi ultimi i due punti in palio. Tra le fila scafatesi ha senz’altro pesato l’assenza dell’infortunato Clarke, ma tra quelle fabrianesi ha pesato allo stesso modo anche la doppia assenza per infortunio di Thioune e Tommasini (ex di turno). Alla fine è stata premiata la formazione che ha avuto la forza ed il coraggio di crederci fino alla fine e che ha trovato in Monaldi un autentico leader, in grado di non far sentire l’assenza del fromboliere statunitense Clarke, prendendo per mano la squadra nei momenti più difficili e trainandola al successo (scafatibasket.com).

Fabriano-Scafati, il tabellino

RISTOPRO FABRIANO – GIVOVA SCAFATI 82-83

RISTOPRO FABRIANO: Benetti 12, Tommasini n. e., Smith 24, Onesta n. e., Re, Caloia n. e., Matrone 6, Gulini, Marulli 12, Santiangeli 15, Thioune n. e., Hollis 13. Allenatore: Ciarpella Marco. Assistente Allenatore: Bruno Tommaso.

GIVOVA SCAFATI: Mobio 7, Daniel 13, Parravicini, De Laurentiis 4, Ambrosin, Rossato 18, Raucci 2, Monaldi 24, Cucci 12, Ikangi 3. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.

ARBITRI: Boscolo Nale Enrico di Chioggia (Ve), Chersicla Andrea Agostino di Oggiono (Lc), Spessot Massimiliano di Gradisca D’Isonzo (Go).