Basket, nona vittoria su dieci gare per Scafati

Finisce con il tripudio dei tifosi gialloblù il big match della decima giornata del girone rosso del campionato di serie A2. Al PalaMangano è la Givova Scafati ad imporsi nettamente 77-57 contro la Tezenis Verona, lanciando un forte e chiaro segnale all’intero campionato. Una vittoria frutto di un gran lavoro difensivo, di grande intensità, ritmo elevato, carattere e grinta da vendere. Da incorniciare la prova del pivot statunitense Daniel, migliore in campo e autore di una doppia doppia (17 punti e 11 rimbalzi), condita col 100% da due (6 su 6) e ai liberi (5 su 5). Gli avversari, tranne i primi minuti, sono stati sempre ad inseguire, a dimostrazione del fatto che è stata la compagine dell’Agro a menare le danze per quasi tutto l’intero arco della sfida, riuscendo anche a mandare a punti tutti coloro che hanno messo piede in campo.

Scafati-Verona, la gara

E’ mortifero l’impatto degli ospiti con il match, apparsi subito in palla: Johnson è infatti il protagonista assoluto del 2-6 al 2’. La risposta dei locali non tarda però ad arrivare: con un gioco offensivo corale ed una difesa arcigna, il punteggio viene ribaltato (7-6 al 4’). A metà frazione inizia la girandola dei cambi per entrambe le formazioni, ma il canovaccio della sfida resta pressoché immutato (10-10 al 6’). Il ritmo e l’intensità cresce col trascorrere dei minuti, favorendo il gioco di Monaldi e compagni, che costruiscono un modesto ma significativo vantaggio (16-10 all’8’), che costringe coach Ramagli a chiamare time-out. Poco male, perché a fine primo quarto la Givova è avanti 18-12.

Le redini del match permangono in mano ai locali che, grazie a qualche leggerezza avversaria ed all’ispirazione offensiva di Clarke e Rossato, volano sul +13 al 13’ (30-17). Coach Ramagli è costretto nuovamente a fermare il cronometro per strigliare i suoi uomini, che non riescono però a mutare l’andazzo del match, saldamente nelle mani dei padroni di casa, bravi ad allungare ulteriormente (37-20 al 16’). Ogni tentativo dei veronesi di rientrare in partita viene prontamente fermato dagli scafatesi, che conservano un sicuro margine di vantaggio (41-24 al 19’), col quale riescono a raggiungere anche gli spogliatoi all’intervallo (42-28).

Imprecisione al tiro e ritmi più compassati caratterizzano i primi minuti della ripresa, in cui sono gli scaligeri a mostrare qualcosa in più (42-34 al 23’), tanto da costringere coach Rossi a chiamare sospensione. Si fa dura per capitan Rossato e compagni, che fanno fatica a contenere l’energia, la determinazione e la fisicità di Udom e soci (46-39 al 24’). Ma è un fuoco di paglia, perché i ragazzi di patron Longobardi aumentano nuovamente la pressione difensiva, scavando poi ancora una volta il solco in attacco (57-44 al 28’) e chiudendo la terza frazione addirittura sul +18 (62-44).

La Tezenis si mostra un vero osso duro e, nonostante lo svantaggio, continua a giocare a testa alta (bene Pini), provando a ridurre le distanze anche in ottica gara di ritorno (66-53 al 35’). Anche stavolta però dura poco il magic moment dei veneti, che si ritrovano a fare i conti con la sete di vittoria dei campani (bene Daniel), mai domi e soprattutto costantemente concentrati per tutto l’arco della contesa, che termina con il punteggio finale di 77-57 (scafatibasket.com).

Scafati-Verona, il tabellino

GIVOVA SCAFATI – TEZENIS VERONA 77-57

GIVOVA SCAFATI: Mobio 3, Daniel 17, Grimaldi n. e., Perrino n. e., Parravicini 2, De Laurentiis 3, Ambrosin 3, Clarke 9, Rossato 13, Monaldi 9, Cucci 8, Ikangi 10. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.

TEZENIS VERONA: Tommasini 3, Adobah n. e., Johnson 15, Candussi 3, Nonkovic, Rosselli 4, Pini 9, Anderson 11, Udom 10, Grant 2. Allenatore: Pansa Lorenzo. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco e Bruno Tommaso.

ARBITRI: Ursi Stefano di Livorno, Wassermann Stefano di Trieste, Pellicani Nicholas di Ronchi dei Legionari.

Foto scafatibasket.com