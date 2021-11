La Givova Scafati è una schiacciasassi: quinta vittoria consecutiva

La quinta giornata del campionato di Serie A2 coincide con la quinta vittoria della Givova Scafati, che resta quindi in vetta alla classifica del girone rosso a punteggio pieno, in completa solitudine. L’ultimo successo in ordine di tempo è arrivato questo pomeriggio sul parquet del palasport “Città di Frosinone” contro la Stella Azzurra Roma, superata 61-63 solo nel finale di una sfida equilibrata e combattuta, nella quale i capitolini hanno messo in mostra una buona pallacanestro ed un’ottima organizzazione di gioco, nonostante l’indisponibilità dell’esterno Rullo, in panchina per tutta la sfida. La compagine dell’Agro, invece, è apparsa in evidente involuzione, complice una stanchezza mentale e fisica che ha compromesso sia il volume di gioco offerto che le percentuali di realizzazione, al di sotto di quelle abituali.

Stella Azzurra-Givova Scafati, la gara

Gli ospiti iniziano la sfida di gran carriera (0-6 al 3’). Clarke e Cucci sono particolarmente ispirati e conducono la Givova avanti 2-11 al 4’. Tutto sembra girare dalla parte dei gialloblù, quando i padroni di casa (bene Raspino) hanno un sussulto d’orgoglio e, con un parziale di 5-0, riportano la Stella Azzurra in partita (9-11 al 7’). Il pareggio (12-12) arriva appena un minuto più tardi ad opera di Barbante, il quale poi, con una tripla, firma addirittura il sorpasso (15-14 al 8’). La difesa arcigna e capitan Rossato sono invece i protagonisti del contro break di 2-10 con cui la compagine gialloblù chiude avanti 17-24 la prima frazione. La difesa a zona mista imbastita da coach D’Arcangeli rallenta i ritmi del gioco in campo. Ciononostante i viaggianti, giocando al limite dei 24 secondi, conservano comunque un discreto margine di vantaggio fino a metà frazione (21-29 al 15’). Raspino, Marcius e Barbante assottigliano il divario (27-29 al 18’) e mettono paura agli avversari. Il sorpasso dei capitolini è solo questione di tempo: Barbante e Marcius firmano infatti il 34-33 con cui le due squadre raggiungono gli spogliatoi per l’intervallo.

Raspino e Marcius sono i protagonisti dell’avvio di ripresa in cui i padroni di casa, lottando con grande intensità difensiva, fanno la voce grossa e costruiscono un parziale di 6-0 che porta Roma avanti 40-33 al 23’. A suonare la carica ci pensa allora capitan Rossato, che aggredisce in difesa l’avversario e in attacco trova manforte in Cucci e De Laurentiis, completando la rimonta (40-40 al 25’). I laziali non si lasciano intimorire, rialzano la testa, trovano in Marcius un totem inarrestabile e piazzano un contro parziale di 9-1 che li spinge avanti 49-41 al 28’. I centri di Rossato e Clarke nel finale di terzo quarto fissano il punteggio sul 49-44. Errori e distrazioni costano caro agli scafatesi, che non riescono a ritrovare la testa della sfida (53-48 al 32’) e fanno fatica ad andare con continuità a canestro. Anche la Stella Azzurra segna poco ed inizia a perdere vivacità: ne approfittano gli avversari per annullare lentamente il divario (53-53 al 35’). La partita resta vibrante ed intensa. I quintetti si fronteggiano a muso duro, con il gioco spezzettato dai continui fischi arbitrali, che favoriscono la formazione di casa (61-57 al 37’). Ma Cucci e Clarke non mollano e spingono Scafati avanti di misura 61-62 al 39’. Monaldi mette dentro un tiro libero a 19’’ dal termine, che fissa il punteggio sul 61-63, con cui termina la sfida, perché i locali falliscono l’ultima opportunità con Nikolic (scafatibasket.com).

Stella Azzurra-Givova Scafati, il tabellino

STELLA AZZURRA ROMA – GIVOVA SCAFATI 61-63

STELLA AZZURRA ROMA: Raspino 11, Innocenti, Nikolic 9, Menalo 2, Visintin 6, Rullo n. e., Ghirlanda, Jackson 5, Barbante 11, Biar, Salvioni n. e., Marcius 17. Allenatore: D’Arcangeli Germano. Assistenti Allenatori: Micheletto Fabio e Sferruzza Giovanni.

GIVOVA SCAFATI: Mobio 3, Daniel 1, Parravicini, De Laurentiis 6, Ambrosin 2, Clarke 16, Rossato 20, Monaldi 1, Cucci 14, Ikangi. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistente Allenatore: Nanni Francesco.

ARBITRI: Cappello Calogero di Porto Empedocle (Ag), Centonza Michele di Grottammare (Ap), Tarascio Sebastiano di Priolo Gargallo (Sr).

Foto scafatibasket.com