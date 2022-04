Serie A2 femminile, per Battipaglia due punti di Platino

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, splendida affermazione per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che, in testa fin dalle prime battute, offre una delle migliori prestazioni stagionali superando la Nico Basket Femminile con il punteggio di 73-48.

Inizio di gara piuttosto gradevole con entrambe le squadre ad imprimere, fin dalla palla a due, ritmi elevati. Nella prima metà del primo quarto, sono le padrone di casa a fare meglio, guidate dall’ottimo inizio di Logoh e Seka: al 5’, Battipaglia è sul +5 (12-7). Ugualmente intensa, ma caratterizzata da minore efficacia a livello realizzativo, è la seconda parte del periodo con entrambe le compagini che segnano con il contagocce. La O.ME.P.S. Afora Givova, attentissima in fase difensiva, non riesce ad essere altrettanto efficace in attacco. Ecco perché l’allungo da loro operato non può ancora essere considerato una fuga. Al 10’, Battipaglia è avanti di 7 (16-9).

La fuga, quella vera e propria, si concretizza ad inizio secondo quarto quando le padrone di casa, arrembanti e concentratissime (e trascinate da Potolicchio, Milani e Vojtulek) al minuto 13 si ritrovano sul +19 (28-9). Battipaglia, ispiratissima, continua a giocare splendidamente anche nell’ultima parte del primo tempo (con Scarpato grande protagonista, ben coadiuvata da Potolicchio e Vojtulek). Dall’altra parte, la Nico Basket non sta affatto disputando una brutta partita, con Bacchini che, ad esempio, sta mettendosi in bella evidenza (10 punti per lei finora): è che, semplicemente, la O.ME.P.S. Afora Givova è in grande spolvero. All’intervallo lungo, le biancoarancio hanno sempre 19 lunghezze di vantaggio (43-24).

Il canovaccio non muta nel terzo quarto. Le padrone di casa, non paghe dell’ampio margine conseguito finora, continuano a spingere forte ed anzi, nella frazione, accelerano ulteriormente, combinando efficacia in fase realizzativa e notevole solidità difensiva. Logoh, Seka e Vojtulek (quest’ultima già in doppia doppia) fanno crescere a dismisura il vantaggio di Battipaglia e questo nonostante l’impegno che le ospiti continuano a mettere sul parquet, con Bacchini (intanto arrivata a quota 18 punti realizzati) che continua a ben figurare. Tutte le interpreti di coach Maslarinos stanno dando risposte importanti, vedi Chiovato che, al primo pallone giocato, segna e subisce fallo, nitida immagine di una squadra che, questa sera, è un’orchestra perfetta. Al 30’, la O.ME.P.S. Afora Givova ha quasi trenta lunghezze di vantaggio (+29, 66-37).

Nei primi due minuti dell’ultimo quarto, con le padrone di casa fisiologicamente rilassatesi dopo tre quarti giocati con grande intensità, le toscane firmano uno 0-7 di parziale. Ciò detto, nell’ultima frazione poco o nulla accade a dare scossoni ad un’inerzia ampiamente consolidatasi. Nonostante ciò, sono tante le atlete che hanno ancora cose rilevanti da dire: per Battipaglia, allora, ecco da ammirare la grinta di Nwachukwu, il coraggio di Lombardi (tripla esaltante per lei poco dopo il suo ingresso in campo) e l’intraprendenza della giovanissima (classe 2006) Castelli, entrata in campo con il piglio della veterana. Ma anche in casa Nico Basket sono in tante a meritare un plauso, ad esempio le giovanissime Cibeca e Tintori (anch’essa classe 2006) che dimostrano di avere qualità davvero interessanti. In termini di prestazioni assolute, sono Vojtulek e Potolicchio da una parte e Bacchini dall’altra le migliori di serata. Sull’esito finale del match, intanto, dubbi non ce ne sono da tempo. Il successo (con il punteggio di 73-48) va alla O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che conquista due punti che l’avvicinano ulteriormente al sogno playoff.

Il tabellino ufficiale di O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia-Nico Basket Femminile 73-48 (16-9; 43-24; 66-37; 73-48)

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia: Logoh 10, Lombardi 3, Seka 7, Scarpato 7, Nwachukwu, Potolicchio 16, Dione, De Feo 3, Castelli 1, Vojtulek 19, Chiovato 2, Milani 5. Coach: Maslarinos.

Nico Basket Femminile: Nerini 3, Bacchini 21, Tintori 5, Dzinic 8, Cibeca 4, Modini, Giangrasso 3, Farnesi , Mattera 2, Giglio Tos 3. Coach: Rastelli.