La Cestistica Spezzina si prende i due punti battendo 53-49 Battipaglia

Al PalaMariotti, nell’incontro valevole per la ventiquattresima giornata (undicesima di ritorno) del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, sconfitta amarissima per una O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia tanto generosa quanto sfortunata (con Milani e Vojtulek infortunatesi entrambe nei primi minuti di gioco). Risultato finale: 53-49.

La cronaca- La contesa è intensa fin dalla palla a due, i ritmi sono da subito elevatissimi, ma nella prima frazione si segna pochissimo nonostante si concluda molto. Dopo 3 minuti, siamo sul 4-4 con punti firmati solo da due giocatrici, Colognesi e Vojtulek. Al minuto numero 4, ecco la svolta, la seconda in negativo per Battipaglia che, dopo aver perso Milani dopo meno di un minuto, vede infortunarsi anche Vojtulek. Nei tre minuti successivi, non si segna alcun punto. I canestri tornano ad affacciarsi sul parquet soltanto nella parte conclusiva di un periodo che vede le ospiti fare leggermente meglio, brave a non farsi condizionare dal doppio pesante contraccolpo. Sono Potolicchio e Dione a brillare in questa fase. Al 10′, Battipaglia è avanti di 3 (9-12).

Il secondo quarto, anch’esso caratterizzato da un numero non generoso di canestri realizzati, è più vivace ed avvincente del primo grazie al continuo capovolgersi dell’inerzia del match. Nella prima parte, è La Spezia a fare meglio, tanto da mettere anche la testa avanti (13-12 al 12′). La O.ME.P.S. Afora Givova, però, reagisce prontamente e, nel giro di un minuto, con uno 0-5 di parziale, torna a condurre (13-17 al 13′). Non è finita. A quel punto, infatti, c’è prima la controreazione delle liguri (20-20 al minuto 17) e poi, nella parte finale del quarto, una nuova accelerazione di Battipaglia, con Potolicchio sugli scudi. All’intervallo lungo, le ospiti hanno 6 lunghezze di vantaggio (20-26).

Il terzo quarto è quello nel quale le ospiti, encomiabili finora, cominciano a sentire il peso delle due frecce in meno al proprio arco. La Spezia, sull’asse N’Guessan-Castellani, impatta quasi subito (26-26 al 22′). Nei due minuti successivi, Battipaglia, stoicamente, regge e, grazie a Potolicchio (che risponde colpo su colpo a Colognesi), al minuto 24 è ancora in parità (30-30). Le difficoltà, per le ragazze di coach Maslarinos, si manifestano in maniera accentuata nella seconda parte della frazione con le liguri che allungano (trascinate da Zolfanelli) sfruttando il lungo digiuno di canestri delle ospiti. Al minuto 28′, La Spezia è avanti di 7 (39-32). Nell’ultima parte del periodo, però, Battipaglia reagisce aggrappandosi, in questa giornata sportivamente drammatica, alle sue intraprendenti giovanissime: sono Chiapperino e Chiovato (entrambe classe 2004) a dare nuova linfa alle ospiti rimettendole in partita. Al 30′, le padrone di casa sono avanti di 4 (40-36).

Nei primi due minuti dell’ultimo quarto, la distanza tra le due squadre resta invariata (44-40). Poi, però, ecco l’accelerazione di La Spezia che, di fatto, è qui che vince la partita portandosi sul +11 (51-40). Con soltanto 5 minuti da giocare e gravata da tante vicissitudini, ci si aspetterebbe di vedere la O.ME.P.S. Afora Givova alzare bandiera bianca. Invece Battipaglia non solo non si arrende, ma, tenuta per mano, in questa fase, da De Feo, prova la clamorosa rimonta con l’ennesimo slancio di generosità della serata.

Le ospiti arrivano fino al -4, ma, purtroppo per loro, non vanno oltre perché le liguri, negli ultimi possessi del match, difendono con grande attenzione chiudendo la porta alle offensive delle biancoarancio (oggi di blu vestite). Al suono della sirena, è La Spezia ad esultare portando a casa due punti preziosi che blindano il secondo posto. Dall’altra parte, la O.ME.P.S. Afora Givova torna a casa con due ferite che fanno molto male: la sconfitta (che complicherà di molto il finale di regular season con i playoff più lontani ed i playout non ancora scongiurati) e, soprattutto, gli infortuni di due pedine importantissime come Milani e Vojtulek. Al PalaMariotti finisce 53-49.

Il tabellino di Cestistica Spezzina-O.ME.P.S. Soced Afora Battipaglia 53-49 (9-12; 20-26; 40-36; 53-49).

Cestistica Spezzina: Colognesi 12, Stoichkova 4, Templari NE, Zolfanelli 12, Serpellini, Castellani 7, Pini 6, N’Guessan 9, Meriggi NE, Guzzoni 3, Ratti NE, Amadei NE. Coach: Corsolini.

O.ME.P.S. Soced Afora Battipaglia: Logoh 8, Seka 7, Scarpato 5, Potolicchio 12, Chiapperino 3, Dione 6, De Feo 3, Nwachukwu, Vojtulek 4, Chiovato 1, Milani. Coach: Maslarinos.