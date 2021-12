Colpo della OM.E.P.S Givova Battipaglia: torna nel roster Martina Scarpato

Una bellissima notizia allieta gli ultimi scampoli del 2021 dei tifosi della Givova Battipaglia. La PB63, infatti, comunica in un nota di stampa che Martina Scarpato è (di nuovo) una giocatrice di Battipaglia. Di nuovo perché, la nuova atleta del roster guidato da Coach Maslarinos ha fatto già e a lungo parte della Polisportiva dalla stagione 2014-2015 alla stagione 2019-2020.

Stagioni durante le quali la guardia partenopea si è prodotta in una costante e notevole crescita che l’ha portata ad esprimersi a livelli sempre più alti nonché a togliersi enormi soddisfazioni, la più grande delle quali è senza dubbio alcuno la conquista dello Scudetto Under 20 nella stagione 2016-2017.

Queste le prime parole di Martina Scarpato sul suo ritorno a Battipaglia: “Per me, tornare alla PB63 è davvero come tornare a casa. Qui a Battipaglia ho già vissuti cinque anni bellissimi, indimenticabili. Conosco le persone, l’ambiente e molte delle ragazze (con le quali ho già giocato). Insomma, non potrei essere più felice per questo ritorno: ringrazio Giancarlo Rossini per avermene data l’opportunità".

E ancora: "Sul campo darò il 100%, darò tutta me stessa senza risparmiarmi per aiutare la squadra ad esprimersi ancora meglio di quanto già sta facendo. Ho seguito Battipaglia finora ed ho visto quanto è migliorata e quanto sta crescendo di partita in partita. Il mio desiderio è di integrarmi bene in questo gruppo e far sì che possa continuare a migliorare".

"Per quanto riguarda gli obiettivi per la seconda parte di stagione - mette in chiaro la guardia della Givova - il primo è continuare a giocarci le partite fino alla fine contro tutti, cosa che Battipaglia ha già fatto nell’ultimo periodo e che sono convinta possa fare anche nel prosieguo della stagione".

"Il Girone Sud è piuttosto equilibrato e consente di avere possibilità di vittoria contro chiunque. Detto questo - conclude la Scarpato - un altro obiettivo, più a lungo termine, sarà quello di centrare prima possibile la salvezza… per poi, perché no, provare a giocarci le nostre carte in ottica Play-Off”.

“Sono davvero felice per il ritorno di Martina - spiega patron Giancarlo Rossini - una ragazza sempre educata e scrupolosa nell’affrontare gli allenamenti e, più in generale, l’attività agonistica. Sono certo che darà un contributo molto importante alla squadra. Ripeto: il suo è un graditissimo ritorno… e spero che possa essere soltanto il primo”.

Anche coach Maslarinos commenta l’importante rinforzo per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia: “Siamo davvero felici che Martina torni a far parte della nostra squadra! È una guardia di talento che si adatta alla nostra filosofia e al modo in cui giochiamo! Spero che possa stare bene e vivere una grande stagione con noi"