Serie A2 femminile, Battipaglia parte male: il derby va alla Blue Lizard Capri

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2 di Basket Femminile, netta affermazione per il Blue Lizard Basket Capri che supera una O.ME.P.S. Givova Battipaglia che paga l’approccio molle, le tante disattenzioni difensive ma anche la grave assenza della Logoh. Netto il risultato Finale: 56-79 per le ospiti.

La partita. Avvio prepotente per Capri, che con Dacic, Rios e Maggi vola subito sullo 0-8 obbligando al timeout Battipaglia. Copione che non cambia al rientro: Dacic continua a bucare la retina, con le padrone di casa a segno solo dopo sei minuti di gioco con Dione. Il quarto si chiude sul 11-20.

Nel secondo periodo Battipaglia si affida maggiormente a Potolicchio, con la numero nove di casa che piazza otto punti in fila che riaprono la gara, sul 19-24. Coach Falbo chiama subito timeout ed al rientro Capri ritrova la strada giusta con Dacic che torna a salire di colpi e insieme a Manfrè confeziona la doppia cifra di margine, sul 27-37 che chiude il primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa Capri risponde subito alla mini reazione di Battipaglia trovando buone giocate da Rios, Boccalato e Bovenzi per il 31-45. La Blue Lizard è in controllo totale e chiude il terzo quarto sul 44-60.

Negli ultimi dieci minuti Maggi timbra subito il più venti, 44-64, con il margine che tocca il massimo vantaggio sul +25, 51-76, al minuto 38’. L’ultimo punto è della Martines che sulla sirena sancisce il definitivo 56-79.

Il tabellino ufficiale di O.ME.P.S. Givova Battipaglia-Blue Lizard Basket Capri 56-79. Parziali 11-20; 27-37; 44-60; 56-79

O.ME.P.S. Givova Battipaglia: Seka 7, Montiani, Potolicchio 20, Coffau, Dione 4, Chiovato, Chiapperino 2, Feoli 2, Milani 9, De Feo 6, Susca 6, Santoli. Coach: Maslarinos. In panchina: Di Pace.

Blue Lizard Basket Capri : Rios 11, Bovenzi 14, Maggi 10, Manfrè 14, Dacic 19, Porcu, Panteva 4, Boccalato 4, Gesuele, Prete NE, Martines 3, Moretti NE. Coach: Falbo.