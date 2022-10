Serie A2 femminile, netto successo all'esordio in campionato per la PB63 Battipaglia

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, successo netto ed autorevole per la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che, in testa fin dalle prime battute, coglie un successo assai prezioso (data l’importante caratura della compagine ospite) imponendosi sull’Alma Basket Patti con il punteggio di 72-57. @pb63.it>

La partita - Partenza eccellente delle padrone di casa che, scese in campo estremamente determinate, provano l’immediata fuga, trascinate da una strepitosa Potolicchio (che chiuderà il primo periodo a quota 9 punti), ottimamente assistita da Milani e Rylichova. Le biancoarancio segnano a ripetizione distanziando subito in maniera significativa le ospiti che, pur giocando con altrettanta intensità, sono meno precise in fase conclusiva. A metà frazione, Battipaglia è sul +8 (14-6). I ritmi restano vertiginosi anche nella seconda parte della prima frazione, ma, a differenza della prima parte del periodo, il rendimento delle due compagini è, ora, pressoché il medesimo con le siciliane che, aggiustata la mira, provano ad imbastire una reazione che possa riportarle in scia. Le protagoniste, in questa fase, sono Seka e Castelli da una parte e Miccio e Pilabere dall’altra. Al 10’, la O.ME.P.S. Afora Givova è avanti di 10 (24-14). @pb63.it>

Il match resta di notevolissimi contenuti tecnici ed atletici anche nel secondo quarto con le due squadre che segnano moltissimo regalando spettacolo al numeroso pubblico presente allo Zauli. Anche nella prima parte della seconda frazione, è Battipaglia a fare meglio grazie ad una convincente prova corale impreziosita, in questa fase, dai canestri e dalle giocate di Alford, Rylichova e Castelli. Patti, pertanto, perde ancora terreno nel punteggio e ciò nonostante il fatto che le siciliane, con Botteghi e Pilabere molto positive nel frattempo, non stiano facendo affatto male. Al minuto 14, le biancoarancio sono sul +15 (35-20). @pb63.it>

La gara, davvero stupenda, resta tale anche nell’ultima parte di un primo tempo reso bellissimo dal valore e dall’ardore di entrambe le compagini. Nell’ultima parte del periodo, intanto, il divario tra Battipaglia e Patti non muta. All’intervallo lungo, la O.ME.P.S. Afora Givova si presenta con 15 lunghezze di vantaggio (46-31). @pb63.it>

Dopo due quarti nei quali si è segnato tantissimo, nella prima metà della terza frazione si segna poco da entrambe le parti il che, in fondo, è una buona notizia per le padrone di casa che, con lo striscione dell’arrivo più vicino, conservano un ampio vantaggio su una Patti che, con Pilabere sugli scudi, stanno dando tutto nel tentativo, generoso, di ricucire lo strappo. Al minuto 25, il vantaggio interno è di 16 punti (53-37). Nella parte centrale della frazione, primo momento complicato di serata per una Battipaglia che vede la compagine siciliana, aggrappata a Miccio, avvicinarsi fino al -10 (53-43) A quel punto, però, ecco salire in cattedra Castelli che, con grande personalità, nonostante l’età giovanissima, ridà brillantezza alla O.ME.P.S. Afora Givova riportando le sue a distanza di sicurezza. Al 30’, Battipaglia è ancora avanti di 15 (61-46). @pb63.it>

Grandi emozioni e giocate di qualità anche nella prima metà dell’ultima frazione. Patti, ovviamente, non ha alcuna voglia di arrendersi e, tenuta per mano dall’ottima Miccio, tenta il tutto per tutto nel tentativo di riaprire il discorso vittoria, spingendosi fino al -12 (64-52). Le padrone di casa, però, resistono con grande lucidità agli assalti ospiti e, con Milani in bella evidenza in questa fase, tornano ad ampliare un vantaggio che, a sei minuti dal termine, è, per loro, abbastanza rassicurante (+16 al 34’, 68-52). Il match, di fatto, termina qui: la O.ME.P.S. Afora Givova chiude con grande sicurezza un match giocato ad altissimi livelli per 40 minuti inaugurando la stagione nel migliore dei modi, vale a dire conquistando due punti dal consistente peso specifico giacché ottenuti al cospetto di una delle compagini meglio attrezzate del campionato. Allo Zauli, il finale è di 72-57 per Battipaglia. @pb63.it>

Dal punto di vista delle prestazioni individuali, eccellenti, in casa O.ME.P.S. Afora Givova, le prove di Potolicchio e Castelli. Per quanto riguarda Patti, ragguardevoli le prestazioni di Pilabere e Miccio. @pb63.it>

Il tabellino di PB63 Givova Battipaglia - Alma Basket Patti 72-57 Parziali: 24-14, 22-17, 15-15, 11-11

PB 63 Givova Battipaglia: Cutrupi 6, Potolicchio 18, Alford 7, Milani 8, Rylichova 10, Seka 11, Castelli 12, Catarozzo ne, Chiapperino, Zanetti ne, Feoli, Chiovato. All.: Maslarinos

Alma Basket Patti: Degiovanni 2, Botteghi 12, Moretti, Pilabere 17, Miccio 17, Francia 2, Bardarè 1, Armenti, Sciammetta, Sarni 6. All.: Buzzanca, Ass.all.: Perseu