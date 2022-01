Nuovo colpo della O.ME.P.S Givova Battipaglia: ingaggiata Vanessa Nwachukwu

Con una nota di stampa la Polisportiva Battipagliese annuncia l’ingaggio della giovane e talentuosa Vanessa Nwachukwu (classe 2003) proveniente dall’Alma Basket Patti. Con il suo arrivo, la PB63 dà l’ennesima conferma del proprio desiderio di dare spazio e opportunità di crescita a giovani ed interessanti prospetti. Vanessa, per tutti Olu, è un’ala di 173 centimetri dinamica, forte fisicamente e dalla spiccata personalità.

Cresciuta nel Verga Basket Palermo, è alla sua prima stagione in Serie A2 (7 le presenze collezionate con la canotta di Patti). Da segnalare che, nella stagione 2019-2020, ha avuto anche la soddisfazione di una convocazione in Serie A1. La sua squadra era la Sicily By Car Palermo di coach Santino Coppa: l’avversaria, manco a farlo apposta, era proprio Battipaglia, quella guidata, in panchina, da Sandro Orlando.

Queste le prime dichiarazioni di Vanessa da giocatrice biancoarancio rilasciate al sito ufficiale del club: “Essere approdata alla Polisportiva Battipagliese è, per me, un grande traguardo: ringrazio Giancarlo Rossini per questa preziosa opportunità. Il primo impatto con la nuova realtà non poteva essere migliore: coach Maslarinos è molto determinato, mi piace il modo in cui lavora e ci fa lavorare".

E ancora: "Darò sempre il massimo in campo affinché sia soddisfatto di me. Lo staff tecnico è sempre presente e molto disponibile, capace di aiutarti anche per le più piccole necessità, segno di un’organizzazione davvero ottimale. Più in generale, la PB63 è una grande famiglia nella quale ci si sente subito a casa. Per quanto riguarda me, sono una ragazza che quando si mette in testa un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo".

"Sono pronta a mettermi in gioco - conclude Vanessa - ho voglia di vincere con questa squadra e credo che ci siano tutti i presupposti perché ciò accada: ho trovato un bel gruppo, le ragazze sono molto unite tra di loro e mi hanno accolta benissimo. Mi sono trovata bene con loro fin dal primo giorno: sono felice di essere entrata a far parte di questo splendido gruppo. La squadra è molto forte, lo dimostrano le partite precedenti nelle quali ha sempre giocato e combattuto fino all’ultimo secondo: sono fiduciosa sul fatto che possa lottare per raggiungere i piani alti della classifica”.