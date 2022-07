Serie A2 femminile, doppio colpo per Battipaglia: ecco Giorgia Mini e Sara Zanetti

Sono Giorgia Mini e Sara Zanetti i due volti nuovo di una Battipaglia che, per l’ennesima volta nella sua storia, decide di investire su giovani talenti di grande qualità. Vediamo nel dettaglio i loro profili.

Giorgia Mini è nata a San Daniele del Friuli l’11 ottobre del 2004, Giorgia è una guardia dalle qualità fisiche (182 centimetri di altezza) e tecniche di prim’ordine, come ampiamente dimostrato a San Martino di Lupari: con indosso, per tre stagioni, la prestigiosa canotta giallonera delle Lupe, Giorgia ha collezionato presenze in tutte le principali competizioni nazionali, sia Senior (A1, A2 e Serie B), che giovanili (Finali Nazionali e Coppa Italiana). Il tutto, senza avere ancora compiuti i 18 anni di età.

Sara Zanetti è nata a Bologna il 4 aprile del 2004, è un’ala di 184 centimetri potente e dinamica formatasi in una società importante come la BSL San Lazzaro e reduce da una stagione vissuta in un’altra società di grande prestigio come Roseto.

Un percorso formativo, dunque, di prim’ordine che consegna alla PB63 una giocatrice che, nonostante la giovane età, è già dotata di esperienze di un certo livello e di indubbia personalità.