La PB63 Battipaglia ingaggia coach Franco Ghilardi

Altro importante innesto in casa PB63: a Battipaglia, infatti, arriva uno dei coach più esperti e stimati del panorama cestistico nazionale. Si tratta di Franco Ghilardi che, nella prossima stagione, avrà competenze ad ampio raggio che abbracceranno sia la compagine di Serie A2 che l’intero settore giovanile femminile.

Il coach lombardo, nato a Crema il 2 giugno del 1964, è reduce dall’importante esperienza vissuta nello staff tecnico de La Molisana Magnolia Basket Campobasso, società in continua ascesa ed oramai punto di riferimento del basket femminile italiano.

Quella vissuta in terra molisana non è stata la prima avventura in massima serie per coach Ghilardi che, nel corso di una brillante carriera da allenatore lunga oramai quasi 40 anni, ha avuto modo di assaporare l’A1 in più occasioni sulla panchina del CUS Chieti.

Proprio con la società abruzzese, un giovanissimo coach Ghilardi ha vissuto, nella stagione 1998/99, un’annata indimenticabile caratterizzata dalla conquista del 6° posto in A1 e, soprattutto, dal raggiungimento dei quarti di finale della Coppa Ronchetti.

"Ed ora, con nostra grande soddisfazione - si legge nella nota di stampa che comunica l'ingaggio di Ghilardi - le esperienze, le conoscenze ed i successi collezionati in quattro decenni di spessore saranno a disposizione di tutte le nostre atlete (sia senior ed under) che potranno ulteriormente crescere e migliorare avvalendosi dei suoi preziosi insegnamenti"