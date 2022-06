Serie A2 femminile, pioggia di conferme in casa PB63 Battipaglia

In attesa di conoscere l’identità degli attesissimi volti nuovi, la PB63 annuncia la permanenza a Battipaglia di tantissime delle giocatrici che, l’anno scorso, si sono espresse ad ottimi livelli.

In special modo in una seconda parte di stagione a tratti esaltante (12 vittorie nelle ultime 19 partite disputate, addirittura 9 successi nelle ultime 10 gare casalinghe) che ha visto le biancoarancio, ultime a dicembre, scalare la classifica e mancare la qualificazione ai play-off di un soffio, a causa della peggior differenza canestri vantata rispetto al CUS Cagliari ed a Matelica.

È stato il patron Giancarlo Rossini, nel corso di una video-intervista pubblicata sulla Pagina Facebook del Club, ad annunciare i nomi.

Saranno a disposizione di coach Maslarinos (confermato anch’egli) nel campionato di Serie A2 Femminile 2022-2023 il capitano Raffaella Potolicchio, di Maristella De Feo, Caterina Logoh, Sarah Ashley Seka e Gaia Castelli.

Discorso a parte merita Jessica Milani. Le trattative per la conferma, intavolate con il Geas Basket Sesto San Giovanni, società che ne detiene il cartellino, non sono ancora concluse, ma in dirittura d’arrivo, come chiarito dallo stesso patron Rossini.

Oltre a loro, resteranno a Battipaglia tutte le splendide ragazze che hanno conquistato la qualificazione alle Finali Nazionali Under 19 e Under 17.

Tutto questo, in attesa, come scritto in premessa, di conoscere i tanti volti nuovi in arrivo, tra giocatrici Senior (straniera compresa) e le immancabili Under di qualità che dovranno dare continuità agli eccellenti risultati ottenuti dalle compagini giovanili della PB63 nel corso degli ultimi anni.