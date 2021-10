Serie A2 femminile, Battipaglia travolta dal Matelica: 64-41 il finale

Nuova sconfitta per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia, la terza in quattro gare, nella trasferta di Cerreto d’Esi. Al PalaCarifac, infatti, le ragazzi di Coach Maslarinos hanno subito un netto 64-41 da parte dell’Halley Thunder Basket Matelica nell’incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud.

La partita - Nel primo quarto le padrone di casa parto forte, concrete ed efficaci, al 3′ sono già avanti di 5 (7-2). L’andamento resta immutato fino a metà periodo: Matelica, con Gonzalez e Pallotta, spinge forte. Dall’altra parte, Battipaglia, tesa, non riesce a trovare adeguate contromosse e, nonostante il buon inizio di Logoh, al minuto numero 5 è sotto di 8 (14-6). Al 10′, Matelica è avanti di 10 (22-12).

Ben diverso il copione del secondo quarto con la O.ME.P.S. Givova che, sebbene commetta tanti errori a cui aggiunge tante palle perse, in fase difensiva è sicuramente più concentrata: gli appena 8 punti concessi a Matelica nell’intera frazione sono piuttosto eloquenti in tal senso. È Milani a mettersi in evidenza in questa fase: una sua tripla porta le ospiti fino al – 1. Battipaglia, insomma, pur non brillando è ancora in partita. All’intervallo lungo, il Thunder Basket è avanti di 3 (30-27).

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Matelica rientra in campo aggressiva e determinata e, con un veloce 9-0 di parziale (con Takrou in bella evidenza) vola sul +12 (39-27 al 24′). Dall’altra parte, Battipaglia, di fatto rimasta negli spogliatoi, oltre alla scarsa efficacia offensiva non riesce più ad arginare gli attacchi della compagine marchigiana. Al 30′, Matelica è sul +8 (45-37).

L’ultimo quarto è quello della resa definitiva per una Battipaglia che crolla del tutto uscendo letteralmente dal match. Le padrone di casa, incontenibili, fanno ciò che vogliono e dilagano. Il punteggio di 64-41, coglie, con pieno merito, la prima storica affermazione in Serie A2 delle padrone di casa.

Da salvare per Battipaglia nella serataccia in terra marchigiana la bella prova di Jessica Milani che, nel giorno del suo 17° compleanno, si regala, con 11 punti all’attivo, la prima doppia cifra in carriera in A2.

Il tabellino ufficiale di Halley Thunder Basket Matelica-O.ME.P.S. Givova Battipaglia 64-41. Parziali: 22-12; 30-27; 45-37; 64-41



Halley Thunder Basket Matelica: Gramaccioni 8, Gonzalez 15, Aispurua 9, Pallotta 10, Takrou 11, Ridolfi, Stronati, Ardito 2, Zamparini 3, Michelini 6, Franciolini, Offor. Coach: Cutugno.

O.ME.P.S. Givova Battipaglia: Logoh 6, Seka 6, Potolicchio 10, Dione 2, Milani 11, Feoli, Montiani, Chiapperino, De Feo 6, Susca. Coach: Maslarinos.