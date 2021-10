Serie A2 Femminile, Battipaglia lotta ma a vincere è Vigarano: cronaca e tabellino

Al PalaVigarano, nell’incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Femminile, Girone Sud, sconfitta piena di rimpianti per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che, lungamente avanti, anche di 13 punti e pienamente in partita fino al minuto 37, paga, nel finale, stanchezza ed inesperienza cedendo il passo ad una Pallacanestro Vigarano trascinata dalla super prestazione di Sorrentino. Per lei ben 27 punti a referto.

La partita. Ottimo primo quarto per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che, scesa in campo determinata e concentrata, risulta efficace in attacco e attenta in difesa. Al 10’, le ospiti sono avanti di 8, 8-16 il parziale. Il secondo quarto è diviso in due segmenti. Nei primi tre minuti, l’inerzia è la medesima della prima frazione con Battipaglia a spingere grazie a Logoh e Potolicchio in gran spolvero. Poi però inizia un’altra partita e la Givova perde certezze mentre, di contro, sale di tono ed il ritmo Vigarano. Il quarto finisce 19-13 e si va al riposo lungo sul 27-29.

Il Terzo quarto ha un’intensità straordinaria, si gioca punto a punto e si chiude su 41-41. I primi quattro minuti dell’ultimo quarto sono di marca ospite: Battipaglia, con ancora Potolicchio sugli scudi, fa un importante scatto in avanti, +4 al 34’, 44-48. Vigarano, però, reagisce e,sull’asse Sorrentino-Perini, effettua il controsorpasso, 52-48 al 36’.

A questo punto, sono le ospiti a reagire e a riportarsi in parità grazie a Logoh e Dione (52-52 al minuto 37). Sembra il preludio ad un finale incerto ed elettrizzante. Me negli ultimi tre minuti in campo c’è solo Vigarano che, trascinata da una ispiratissima Sorrentino opera la fuga decisiva ai danni di una Givova che, nel finale, paga stanchezza ed inesperienza. Al suono della sirena festeggiano le ragazze di coach Borghi che vincono 60-53.

Il tabellino ufficiale di Pallacanestro Vigarano-O.ME.P.S. Givova Battipaglia 60-53. I Parziali: 8-16; 27-29; 41-41; 60-53

Pallacanestro Vigarano Cicic 4, Sorrentino 27, Nezaj 9, Dentamaro 6, Coser 6, Perini 6, Olodo, Bagnoli NE, Farina 2, Pepe, De Liso, Capra NE. Coach: Borghi.

O.ME.P.S. Givova Battipaglia Logoh 8, Seka 6, Potolicchio 19, Milani, Dione 10, Feoli 2, Montiani 3, Coffau, De Feo 5, Susca. Coach: Maslarinos.