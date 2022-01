Serie B: La Virtus Arechi cade al Pala Carmine Longo. Coach Di Lorenzo: "Una sconfitta che da fastidio"

Squadra in casa

Al termine di una gara molto piacevole la Virtus Arechi Salerno perde il big match contro Ruvo di Puglia e perde anche l'imbattibilità casalinga.

Al Pala Carmine Longo si trovano di fronte la terza e la quarta forza del campionato e la partita non tradisce le aspettative. Infatti, vanno in scena quaranta minuti di grande qualità, con i primi (e non solo) che vedono assoluto protagonista Markovic che al 5' dopo due canestri consecutivi obbliga coach Di Lorenzo a sfruttare la prima sospensione che serve soprattutto al capitano Valentini che inizia a colpire da tutte le zone del campo, 6 punti uno dietro l'altro ed ecco che la Virtus conquista la prima parità (10-10). Poi ci pensa Marini, nonostante i centimetri importanti di Ruvo, a ribaltare il punteggio con un gioco da tre punti (13-12). Un vantaggio che Salerno farà aumentare grazie ad un ottimo secondo quarto: Rinaldi prima colpisce con due triple, Coltro poi mette insieme più di una giocata di alta scuola. E così ecco spiegato il +7 all'intervallo lungo, che diventa +14 dopo appena tre minuti del secondo tempo (54-40). Ancora mattatore uno scatenato Valentini.

Ma proprio nel momento migliore la luce, a sorpresa, si spegne in casa Virtus. Ruvo infatti, trascinata da Markovic, rientra dal timeout post massimo svantaggio e ribalta clamorosamente il punteggio con un parziale di 6-21. Ma nonostante questo la Virtus con il giovanissimo Caiazza ristabilisce la parità (60-60). Che dura, però, poco. Ruvo, infatti, gioca l'ultima frazione tenendo sempre la testa avanti e toccando anche le 8 lunghezze di vantaggio. La Virtus non ci sta e con carattere torna fino al -2 a 38” dal termine ma non basta.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Una sconfitta che da fastidio, anche perché la partita era in mano nostra. Ma poi ci siamo innervositi anche complice alcuni fischi imbarazzanti. Ma dobbiamo essere superiori a queste cose, così come imparare dalla sconfitta di oggi”.