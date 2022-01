Serie B: La Virtus inizia l'anno alla grande. Battuta la Pallacanestro Viola

La Virtus Arechi Salerno inizia alla grande il 2022. I blaugrana iniziano l'anno con una grande prestazione e una grande vittoria. Al Pala Longo finisce 73-54 contro la Viola Reggio Calabria.

Con Coltro e Rinaldi reduci da un lungo stop e Rajacic out, coach Di Lorenzo è costretto a rimodellare la sua squadra con gli under Romano (in quintetto), Caiazza (dalla fine del primo quarto) e Capocotta (dalla fine del terzo quarto) il cui impatto sulla partita è davvero sostanzioso. Importante. Tanto da sembrare quasi esperti conoscitori del campionato. Ma le giocate che spaccano in due il primo tempo, sono quelle di Bonaccorso, al 7' fissa il punteggio sull'11-5 mentre al 14' dopo una serie di rimbalzi difensivi, recuperi, assist e canestri regala a Salerno il +7 (25-18).

Un vantaggio che prima del ritorno negli spogliatoi resta quasi sempre fisso sulle undici lunghezze. L'allungo decisivo nasce nel primo minuto del terzo quarto con le due triple del solito Bonaccorso. Poi a seguire il duo Cimminella-Rinaldi spinge i blaugrana fino al +23. La Viola fa fatica e si affida quasi esclusivamente a Gaetano che nel pitturato lotta come un leone. Ma ovviamente è troppo poco per provare a fare del male ad una Virtus che nel finale fa debuttare altri due giovanissimi: Peluso e D'Amico.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Prima della partita avevo chiesto ai ragazzi di divertirsi, di provare a regalarci due ore piacevoli e di farci distaccarecosì da tutto il resto che purtroppo in questo momento sta condizionando le nostre vite. Tutti hanno risposto presente, compreso i ragazzi del settore giovanile. Sono davvero orgoglioso della mia squadra, così come del mio staff che in queste settimane ha fatto un ottimo lavoro”.

Virtus Arechi Salerno - Pall. Viola Reggio Calabria 73-54 (17-11, 19-15, 26-19, 11-9)

Virtus Arechi Salerno: Andrea Valentini 15 (6/12, 0/0), Antongiulio Bonaccorso 13 (3/7, 2/6), Luigi Cimminella 11 (5/7, 0/5), Emanuele Caiazza 7 (2/2, 1/1), Mattia Coltro 6 (3/5, 0/1), Leonardo Marini 5 (1/7, 1/2), Marco Mennella 4 (1/3, 0/3), Raffaele Romano 4 (2/4, 0/1), Niccolò Rinaldi 4 (0/0, 1/4), Marco felice Capocotta 4 (1/1, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/1), Antonio pio D'amico 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Antongiulio Bonaccorso 13) - Assist: 14 (Antongiulio Bonaccorso 6)

Pall. Viola Reggio Calabria: Franco Gaetano 18 (8/11, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 10 (0/4, 2/8), Federico Ingrosso 10 (0/3, 2/6), Yande Fall 6 (1/2, 0/0), Amar Balic 5 (1/4, 1/5), Amar Klacar 5 (1/3, 1/5), Alberto Besozzi 0 (0/1, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro Marcianò 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Yande Fall 10) - Assist: 9 (Amar Balic 5)