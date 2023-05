Serie B: Sfida contro Sant'Antimo al P. Longo per la Lars. Coach Ponticiello: “Intensi dall'inizio alla fine”

Tutto pronto per l’ultima gara della fase regolare, dopodiché sarà tempo di playoffs. Ma in attesa di pensare alla conquista della permanenza in categoria (nella prossima stagione ci saranno due Serie B), la Lars Virtus Arechi Salerno è chiamata ad arrivare alla post-season con un successo che consenta non solo il miglior piazzamento possibile in classifica ma anche di far lievitare ulteriormente il morale verso l’alto. E allora massima concentrazione per il derby in programma domenica al Pala Longo alle 18:00 (ingresso gratuito) contro la Geko Psa Sant’Antimo.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Vogliamo vincere per chiudere al meglio la fase regolare, sapendo anche che toccherà disputare un match decisamente intenso che rappresenti l’anello di congiunzione tra l’attuale 6/11 in campionato e la necessità di dover vincere tre partite nel corso della serie dei playoffs. Rispetto al derby di Caserta dove nel corso di 35minuti abbiamo alternato cose buone a cose meno buone, questa volta sarà fondamentale accendersi totalmente a avere l’occhio di tigre avuto contro Avellino. Su questi due aspetti dovrà basarsi la sfida contro Sant’Antimo, una squadra che nel corso della stagione ha dimostrato di essere molto cinica”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmessa in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.