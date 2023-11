Serie B: Trasferta complicata per la Virtus Arechi al Palasojourner contro Rieti

Una domenica significativa, come al solito, più del solito. Ultimi preparativi in casa Lars Virtus Arechi Salerno prima di sigillare le valigie e partire in direzione PalaSojourner per la sfida di domenica 12 novembre alla locale compagine della Npc Rieti.

Si gioca alle ore 18 e si fa ritorno su una sorta di "luogo del delitto", laddove in fondo tutto ha avuto inizio, se si intende il primo match ufficiale della nuova annata sportiva, ovvero la sfida di Supercoppa Italiana dello scorso 9 settembre, conclusa col punteggio finale di 77-74 in favore dei ragazzi dell'ex Francesco Ponticiello, protagonisti di un ottimo torneo e di un esordio in campionato con Livorno vittorioso che lasciava più che ben sperare tifosi, addetti ai lavori e non, prima che la realtà prendesse il sopravvento, leggasi sette sconfitte negli altrettanti incontri disputati in questo primo scorcio di campionato cadetto.

Squadra pericolosa Rieti, in cambiamento dopo l'addio di Agostini e l'arrivo di Cusenza, allestita potendo contare sul contributo di giocatori pericolosi quali Cassar e Da Campo tra gli altri, offensivamente propensa a sfruttare un gameplay fatto di ritmi elevati, tiro nei primi secondi dell'azione e conseguenziale propensione ad alzare il numero dei possessi.

Dall'altro lato Salerno, con molti alti e qualche inevitabile basso, reduce dal successo al cardiopalma con Legnano ma ancora a secco di referti rosa lontano dal pubblico amico: la notizia più significativa che lo scorso weekend ha consegnato al team caro al patron Renzullo è, senza dubbio, la cessione dell'ultima posizione al duo composto da Caserta e dalla stessa Rieti, nonché il ritorno al successo che mancava da tre partite e che avrebbe rischiato di divenire un brutto affare in vista di una serie di sfide in arrivo dal grado di difficoltà non propriamente elementare.

Il match di domenica al PalaSojourner, dunque, rappresenta un'importante opportunità per i blaugrana, alle prese con un avversario che si presenterà alla palla a due evidentemente ferito nell'orgoglio e deciso a sbloccarsi dopo tante, troppe delusioni; intanto, la settimana della Virtus è corsa via caratterizzata dalla consueta intensità degli allenamenti agli ordini di coach Sciutto, il quale - di concerto con lo staff tecnico e sanitario -- sta lavorando per replicare quanto di buono visto per tre quarti di gara di domenica con Legnano e per recuperare i vari acciaccati, su tutti Spizzichini, dal cui contributo passa evidentemente parte delle fortune del gioco salernitano.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni rilasciate dal capo-allenatore blaugrana alla vigilia della partenza per Rieti:

"La settimana è servita per continuare il nostro processo di crescita, la squadra ha preso ulteriormente coscienza, dopo la sfida con Legnano, di ciò che occorre per completare lo step successivo nella direzione che sappiamo possa essere quella giusta, al fine di evitare quei passaggi a vuoto in assenza dei quali i risultati finora conseguiti sarebbero stati più positivi.

Affrontiamo un avversario ferito e deciso a rimettersi in carreggiata dopo le ultime sette sconfitte consecutive; da questo punto di vista, la classifica non testimonia l'effettivo valore della Npc Rieti, una squadra ottimamente allenata e di eccellente qualità tecnica individuale, pericolosa in ogni zona del campo e fresca dell'addizione di un giocatore importante quale Cusenza che ha preso il posto di Agostini.

Il nostro obiettivo sarà garantire continuità ed aggressività nel corso dei quaranta minuti, limitare i loro punti di forza ed esprimere una pallacanestro che possa consentirci di essere fluidi nella manovra, sempre e comunque partendo dalla difesa. Non sarà facile, chiedo ai ragazzi massima concentrazione fin dalla palla a due poiché si tratta indubbiamente di un match importante nel corso di un campionato che, settimana dopo settimana, mette di fronte avversari quotati e profondamente diversi l'uno dall'altro".

Info utili

Il match di domenica 12 novembre si disputerà al PalaSojourner di Rieti con palla a due alle ore 18 e sarà diretto dai signori Marco Vittori di Castorano (Ascoli Piceno) e Simone Antimiani di Montegranaro (Fermo).

Sarà possibile seguire, come di consueto, la diretta video del match attraverso la piattaforma LNP Pass nonché rimanere costantemente aggiornati sull'andamento della sfida tramite i canali social della scrivente società.