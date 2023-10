Serie B: la Virtus Arechi Salerno ospita la Gema Montecatini alla ricerca del tris casalingo

Si torna al PalaLongo, si torna a casa. Domenica di basket tra le mura amiche per i ragazzi della Lars Virtus Arechi Salerno, attesi dal sesto turno nel campionato di Serie B Old Wild West nel match delle 18 con Gema Montecatini (29 ottobre).

Settimana passata a lavorare sodo in palestra come sempre per il team blaugrana, alle prese con la necessità, oltreché la ferrea volontà, di lasciarsi alle spalle la rocambolesca sconfitta dello scorso weekend sul parquet della Geko Psa Sant'Antimo, maturata al supplementare e figlia di una prestazione dai due volti, come evidenziato nell'immediato postmatch dal capo-allenatore German Sciutto.

Una Virtus bella a metà quella vista poco meno di sette giorni fa al PalaPuca, troppo poco attenta in fase difensiva nella prima frazione di gioco e coriacea nel rientrare in gara in un secondo tempo letteralmente strepitoso, al punto da consentire a Spizzichini e soci di ricucire ben diciassette lunghezze di ritardo.

Tante, insomma, le indicazioni e gli spunti di riflessione analizzati nel corso della settimana, prolifica e preparatoria non solo della sfida di domenica ma anche dei prossimi impegni che attenderanno la truppa salernitana, pronta ad un vero e proprio tour de force, visto anche l'ormai prossimo infrasettimanale che vedrà Salerno impegnata sul parquet di Crema.

Tuttavia, come sempre in questi casi, attenzione massimamente rivolta al match in arrivo, ancor più al netto del fatto che l'avversario di giornata ha davvero tutte le carte in regola per creare grattacapi ai padroni di casa, trattandosi di una Gema Montecatini reduce dal successo interno con Brianza ed intenzionata come non mai a trovare continuità di risultati laddove questa sta mancando, cioè lontano dal pubblico amico.

Avversario di tutto rispetto, con tre vittorie all'attivo a fronte di due ko (entrambi esterni, con Sant'Antimo e Crema) e tante individualità degne di note, si pensi ai vari Mazzantini, Passoni e Di Pizzo tra gli altri, capaci di svoltare la fase offensiva di un roster cui non fa difetto l'equilibrio e la disciplina anche in fase di non possesso.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni del capo-allenatore blaugrana, German Sciutto, rilasciate alla vigilia del match:

"E' stata una settimana, come sempre, molto positiva, con i ragazzi abbiamo lavorato sugli aspetti che non ci hanno permesso di performare come volevamo nella prima metà di gara del derby con Sant'Antimo.

Domenica affrontiamo un ottimo avversario, diverso da quelli finora fronteggiati e dovremo farci trovare pronti per esprimere con continuità i dettami della nostra pallacanestro; sono fiducioso, sappiamo che tipo di prestazione occorre per ottenere i due punti che sarebbero ovviamente preziosissimi in questa fase del campionato.

Speriamo che il PalaLongo sia caldissimo, come accaduto in occasione dell'ultima sfida interna. Il pubblico è il vero sesto uomo in campo e abbiamo bisogno del supporto della nostra gente in tutte le sfide perché dall'energia dei supporters possiamo trovare uno stimolo in più soprattutto nei momenti complessi della partita".

Info generali

Il match in programma domenica 29 ottobre alle ore 18 al PalaLongo e valido per il sesto turno del campionato di Serie B Old Wild West sarà diretto dai signori Andrea Parisi di Catania e Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano.

Sarà possibile seguire la diretta video del match attraverso la piattaforma Lnp Pass con telecronaca a cura di Carmine Lione e Felice Naddeo e rimanere costantemente aggiornati sugli sviluppi della sfida attraverso i canali social della scrivente società.