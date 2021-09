Supercoppa di B, la Virtus Arechi Salerno ad Agrigento per le Final eight

E' tempo di finale per la Virtus Arechi Salerno. I ragazzi di coach Di Lorenzo saranno di scena al PalaMoncada, dove affronteranno la Fortitudo Agrigento per l'ultimo atto del girone di Supercoppa di B. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo due vittorie convincenti che hanno permesso di mettere benzina nelle gambe e tanta fiducia, per affrontare una finale che regalerà l'accesso alle Final eight di Lignano Sabbiadoro.

Appuntamento al PalaMoncada di Agrigento alle 18.30.