Domenica al Pala Longo terzo derby stagionale per la Virtus Arechi Salerno

Dopo Pozzuoli e Avellino, la Virtus Arechi Salerno riceverà domenica al Pala Longo la Psa Sant'Antimo.

Come altre sei squadre del girone D di Serie B anche Sant'Antimo ha iniziato il campionato con 3 vittorie e 3 sconfitte, con le tre gioia arrivate tutte tra le mure amiche, come nell'ultimo turno contro Ragusa.

Rispetto alle sfide della scorsa stagione, la Virtus si ritroverà di fronte un Sant'Antimo decisamente rinnovato, che può contare anche su due ex blaugrana come Cantone e Maggio. Coach Origlio ha tanto altro a disposizione a partitre da Cena e Sperduto, ad Ochoa e Coviello, a Hajrovic e Battaglia.

I precedenti tra le due squadre in campionato sono quattro, con tre vittorie della Virtus. L'unica sconfitta è legata alla prima sfida tra i due club, a Sant'Antimo nella stagione 2019-20 finì infatti 84-71 per i padroni di casa.

L'analisi tattica del primo assistente Nicola Amato: "Ci attende una sfida contro una squadra ostica, che in trasferta non ha ancora vinto ma che è ben allenata nonché ben focalizzata sui propri principi tattici. Ha, infatti, delle regole chiare che noi, però, dovremo provare a punire. Consapevoli, inoltro, del fatto che non dovremo dargli l'opportunità di giocare ai loro ritmi, altrimenti con la loro qualità e con i loro tiratori potrebbe diventare complicato. In cabina di regia hanno Cantone e Maggio che abbinano esperienza e qualità, tra gli esterni ci sono Sperduto che sa fare male dal perimetro, Battaglia che viene da un grande anno disputato tra Catanzaro e Omegna e ovviamente Coviello, reduce dalla vittoria con Nardò, che può giocare anche da quattro. Nel reparto lunghi, invece, ci sono Cena che sa aprire bene il campo, Hajrovic che sa rollare in velocità grazie alla sua dinamicità e Ochoa che è decisamente più potente".