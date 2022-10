Sconfitta a testa alta per la Givova

Grinta, personalità e sfacciataggine non sono bastate alla Givova Scafati per imporsi al palasport Taliercio contro i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia, che si è aggiudicata la partita d’esordio del campionato di Serie A 2022/2023 con il risultato di 80-69, al termine di una bella partita, divertente e dai contenuti tecnici ed agonistici davvero intensi.

Non inganni il punteggio finale, perché la compagine dell’Agro si è resa protagonista di una gara coraggiosa e spavalda, condizionata da un calo di rendimento nella parte centrale del match in cui gli uomini di coach De Raffaele hanno saputo sfruttare le falle del gioco avversario e far valere il proprio superiore tasso tecnico.

Alla fine ha vinto la squadra che ha avuto le migliori percentuali di tiro e che ha giocato meglio d’insieme (24 assist). Gli sconfitti sono però comunque usciti dal campo a testa alta, con il merito di aver giocato per larghi tratti alla pari del più quotato avversario e di averlo messo in difficoltà in svariati frangenti, senza mai mollare, neppure negli ultimi minuti di gara, ovvero quando, nonostante il -20, ha trovato la forza di reagire e non crollare, mostrando quello spirito combattivo necessario per provare a conquistare quanto prima la salvezza.

Venezia-Scafati, la gara

E’ l’ex Stone l’uomo in più della Givova Scafati in avvio di gara, colui che permette ai gialloblù di tenere la vetta temporanea del match (5-6 al 3’). Gli dà manforte il rientrante Thompson (10-11 al 4’). I due statunitensi tengono in piedi l’intero attacco (10-13 al 5’), coadiuvati anche da un Pinkins sfrontato, che, con cinque punti di fila, porta avanti 12-18 i gialloblù, costringendo coach De Raffaele al time-out. Entrambi i tecnici iniziano a dare spazio agli uomini della panchina. La Reyer prova ad accelerare, ma Ikangi e De Laurentiis, in maniera sfrontata, sopiscono le velleità avversarie (15-23 all’8’). Venezia però inizia a stringere le maglie difensive e rosicchia qualcosa prima della sirena che chiude la prima frazione (21-25).

Freeman, Willis e Bramos annullano il divario (27-27 al 14’) di una sfida giocata a viso aperto dagli scafatesi, senza timori reverenziali, in cui però i padroni di casa fanno valere l’esperienza ed il proprio superiore tasso tecnico. Il primo vantaggio orogranata è di metà frazione, grazie ad una tripla di Spissu (30-29). Willis, Freeman e Watt sono i protagonisti di questa fase di gara, in cui i gialloblù hanno un momento di appannamento; ne approfittano invece i lagunari per crivellare la retina e prendere il largo (37-29 al 17’). Lamb e Rossato non lasciano scappare l’avversario (37-34 al 18’), ma Willis è il mattatore dei minuti che separano i quintetti dall’intervallo lungo, autore anche del canestro da metà campo sulla sirena, che ferma il punteggio sul 45-37.

Un canestro di Spissu al 22’ porta per la prima volta l’Umana in doppia cifra di vantaggio (49-39). La Givova è annichilita, fatica a contenere l’energia dei padroni di casa, che allungano 55-41 al 24’ con Willis. Ogni tentativo di rimonta dei viaggianti si scontra col muro dei veneti che spingono il piede sull’acceleratore (63-48 al 18’), approfittando delle polveri bagnate di capitan Rossato e soci, che smarriscono la via del canestro, mentre in difesa faticano a contenere l’energia e la fisicità dei locali, tra cui spicca lo spagnolo Sima. La terza sirena suona sul 67-50.

In avvio di ultima frazione è Granger a firmare il +20 veneziano (70-50 al 31’). Ma i campani non sono ancora morti, alzano l’intensità difensiva ed hanno un sussulto d’orgoglio. Piazzano quindi un break di 0-12 con Ikangi, Rossato e Thompson e dimezzano così lo svantaggio (70-62 al 35’). Con due schiacciate e un canestro consecutivi, Tessitori spegne le velleità avversarie (76-62 al 36’). Ciononostante, la partita non è ancora finita: Rossato è il protagonista delle ultime battute di gioco, in cui gli ospiti rosicchiano nuovamente qualche punto (78-69 al 39’), ma la sirena conclusiva suona mentre il tabellone elettronico segna 80-69 (scafatibasket.com).

Venezia-Scafati, il tabellino

UMANA REYER VENEZIA 80 – 69 GIVOVA SCAFATI

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 3, Freeman 10, Bramos 9, Sima 6, De Nicolao, Granger 3, Chillo, Brooks 8, Willis 23, Chapelli n. e., Watt 6, Tessitori 12. Allenatore: De Raffaele Walter. Assistenti Allenatori: Tucci Gianluca, Billio Alberto, Bianchi Simone.

GIVOVA SCAFATI: Stone 11, Lamb 3, Thompson 14, Pinkins 11, De Laurentiis 4, Landi, Rossato 14, Henry 5, Monaldi 2, Ikangi 5. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Mollica Francesco.

ARBITRI: Rossi Michele di Anghiari (Ar); Lo Guzzo Carmelo di Pisa, Bartolomeo Antonio di Lecce.