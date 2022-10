Serie B: La Virtus Arechi alla ricerca di nuove conferme a Taranto. Coach Di Lorenzo: "Gara trampolino"

Le vittorie aumentano, la crescita della squadra prosegue e l’entusiasmo non fa altro che aumentare, tradotto il puzzle 2022-23 della Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars inizia a prendere forma. Ma per completarlo serviranno ancora tanti altri pezzi, del resto domenica alle 18:00 per i blaugrana ci sarà da confrontarsi solamente con la quinta giornata di campionato. Con l’ostica CJ Basket Taranto. Una giornata che potrebbe, però, lasciare spunti, nonché punti, decisamente interessanti in vista del futuro.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “La prossima sarà una partita trampolino per noi, perché vincere vorrebbe dire non solo ritrovarsi nelle zone alte della classifica ma anche espugnare un campo dove in pochissimi riusciranno a imporsi nel corso della stagione. Di fronte, infatti, ci ritroveremo una squadra di alto livello, composta da giocatori di esperienza e da giocatori giovani di notevole interesse. Per fare bene toccherà mettere fisicità in difesa, mentre in attacco andrà mossa nel modo corretto la palla. Questo perché Taranto sa essere solida nella sua metà campo e in più combatte su ogni possesso. Ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare una buonissima partita, anzi dobbiamo fare una buonissima partita se vogliamo vincere”.