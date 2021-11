Basket: La Virtus Arechi si sblocca in trasferta, battuta Avellino 65 - 75

Dopo tanti rimpianti, la Virtus Arechi Salerno conquista la prima vittoria in trasferta. Lo fa nel derby contro la Del Fes Avellino costretta a rincorrere, ma senza riuscirci, sin dal primo minuto.

Come accaduto praticamente in tutte le partite di campionato, anche al Pala del Mauro la Virtus si conferma squadra capace di azzannare immediatamente la gara. Senza paura, con forza. Ma per la prima volta, in trasferta, ha anche la capacità di tenerla in pugno per tutti i quaranta minuti. Merito, ovviamente, anche e soprattutto della difesa, che sin dai primi possessi non concede spazi ad Avellino che deve rinunciare ad Hassan e Spizzichini. Nell'altra metà campo, invece, ci pensa Coltro realizzando 6 dei primi dieci punti (2-10 al 4'). Un vantaggio che nel corso del primo tempo cresce di minuto in minuto, toccando il +17 allo scadere grazie ad un gioco da tre punti di un reattivo Bonaccorso. Un gap che dura per quasi tutta la ripresa. Solo nella parte finale del derby la Del Fes, con caparbietà, riesce a rimettere per un attimo tutto in discussione. Merito, principalmente, del lavoro nel pitturato, e così al 35' il punteggio è un po' a sorpresa sul 58-62. Ma nel momento decisivo la Virtus resiste e la chiude con Rajacic che piazza la tripla del +6.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Sapevamo che avremmo trovato una squadra che avrebbe voluto reagire dopo il cambio alla guida tecnica, ed infatti è stato esattamente cosi. Per noi i due punti conquistati sono importanti e la gara nel suo complesso ci permette di arricchire il nostro bagaglio di esperienza. Per buona parte della sfida abbiamo fatto ottime cose sia in difesa che in attacco, poi ad un certo punto abbiamo smesso di giocare ma nel finale abbiamo avuto la reazione che serviva per portare a casa la vittoria”.

DEL.FES AVELLINO-VIRTUS ARECHI SALERNO 65-75 (13-20, 27-44, 44-55)

Del.Fes Avellino: Daniele D'andrea 14 (7/9, 0/0), Giuseppe nicolò Basile 14 (3/6, 2/5), Allen Agbogan 13 (1/7, 2/3), Alessandro Marra 12 (6/11, 0/5), Marco Venga 6 (3/5, 0/0), Emin Mavric 4 (2/2, 0/2), Luka Cepic 2 (1/3, 0/1), Tommaso Ense 0 (0/1, 0/0), Francesco De lucia 0 (0/0, 0/0), Leone Crispino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 31 13 + 18 (Allen Agbogan, Marco Venga 6) - Assist: 10 (Giuseppe nicolò Basile, Luka Cepic 4)

Virtus Arechi Salerno: Antongiulio Bonaccorso 16 (1/2, 3/3), Marco Mennella 11 (4/5, 0/1), Mattia Coltro 10 (2/3, 2/5), Vladimir Rajacic 9 (0/0, 2/6), Leonardo Marini 8 (1/4, 2/3), Niccolò Rinaldi 7 (1/3, 1/2), Andrea Valentini 7 (3/5, 0/1), Luigi Cimminella 7 (1/3, 1/1), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Leonardo Marini 9) - Assist: 4 (Marco Mennella, Mattia Coltro, Vladimir Rajacic, Luigi Cimminella 1)