Serie B: La Virtus Arechi si arrende nel finale. Al Tursport vince Taranto

Tutto si è deciso nuovamente nel finale, ma questa volta i minuti decisi non sono alleati della Lars Virtus Arechi Salerno. Su uno dei parquet più difficili del girone contro una delle squadre più forti del girone, la CJ Basket Taranto, i blaugrana di coach Di Lorenzo giocano una buona partita, fatta però eccezione per il primo quarto, ma non riescono a ritornare a casa con due punti che sarebbero stati importantissimi (86-74).

Sarà forse la vicinanza di Halloween, ma all’inizio sembra davvero una serata in stile horror per Salerno. Tutto, o quasi, va infatti nel verso storto. Nella metà campo difensiva c’è da fare i conti pronti via con il 3/5 dei pugliesi dal perimetro e con i tanti extra possessi concessi con estrema facilità, nella metà campo offensiva invece, oltre ai diversi fischi mancati del duo arbitrale, sono svariati gli errori concessi al tiro dopo una buona circolazione di palla ma soprattutto sono troppi i liberi sbagliati. E così si arriva addirittura fino al -16.

Ma come già accaduto nelle precedenti giornate, anche questa volta i ragazzi di Di Lorenzo riescono a non staccare mai la presa dalla partita. Anzi, la presa diventa sempre più forte minuto dopo minuto. Dopo il -6 di inizio secondo quarto, in chiusura di primo tempo le triple di Rinaldi e Zucca, i liberi di Sulina e la schiacciata in transizione di Donadoni fanno da contorno alla grande difesa e così ecco confezionato il 37 pari. Un equilibrio che, di fatto, si spezza solamente a fine gara quando Taranto riesce a essere più lucida costringendo la Virtus, che al 33’ trova l’unico vero vantaggio di serata con la tripla di Laquintana, a dover fare i conti con la seconda sconfitta stagionale.

CJ Basket Taranto - Lars Virtus Arechi Salerno 86-74 (28-16, 14-21, 15-16, 29-21)

CJ Basket Taranto: Enzo damian Cena 22 (4/5, 3/3), Diego Corral 17 (6/12, 1/4), Gianmarco Conte 16 (4/8, 1/4), Santiago Bruno 14 (3/5, 2/8), Francesco Villa 9 (1/1, 1/5), Mattia Graziano 5 (2/2, 0/0), Marcello Piccoli 3 (1/1, 0/2), Luca Sampieri 0 (0/0, 0/0), Francesco D'agnano 0 (0/1, 0/1), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Enzo damian Cena 13) - Assist: 18 (Enzo damian Cena 7)

Lars Virtus Arechi Salerno: Riccardo Bottioni 17 (8/10, 0/2), Giovanni Laquintana 15 (3/10, 2/6), Niccolò Rinaldi 9 (0/2, 3/6), Niccolò Moffa 9 (0/1, 3/6), Alessio Donadoni 9 (3/6, 0/3), Dario Zucca 8 (2/5, 1/3), Duilio Birindelli 5 (1/2, 1/2), Victor Sulina 2 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Dario Zucca 8) - Assist: 12 (Riccardo Bottioni 6)