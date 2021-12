Serie B: La Virtus Arechi Salerno vince a Cassino e chiude l'anno in bellezza

La Virtus Arechi Salerno batte in trasferta la Virtus Cassino e chiude il 2021 con nove successi in tredici giornate di campionato che vogliono dire terzo posto in classifica a -2 dalle capoliste Bisceglie e Agrigento che giocheranno domani.

Per la gara del PalaVirtus coach Di Lorenzo decide di alzare il suo quintetto iniziale puntando nello stesso momento su Valentini e Marini. Ed entrambi rispondono presente, specie il secondo che insieme a Bonaccorso diventa l'uomo chiave del primo quarto. I due mettono insieme la bellezza di 18 punti, che spingono con forza i blaugrana sul +9 al 10'. Un vantaggio che non fa altro che crescere, prima fino al +15 del 14'. Ma oltre al vantaggio, sono i 40 punti segnati in appena quattordici minuti a raccontare lo strapotere della Virtus che al 20' dopo le due triple in sequenza di Rinaldi tocca addirittura quota 58 (+18). Ed allora il secondo tempo non può far altro che diventare il momento del controllo nonostante la reazione di carattere di Cassino, un momento vissuto con una maturità dalla virtus che porta a casa due punti preziosi per regalarsi un bel natale.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Finalmente possiamo dire di aver finito di giocare davvero al quarantesimo, questo perché anche nell'unico momento complicato della serata i ragazzi hanno risposto presente conquistando una grande vittoria ottenuta contro una squadra che non muore mai. Era importante chiudere a quota 18 punti l'anno, ora staccheremo per qualche giorno e poi ci concentreremo sulle ultime due giornate del girone di andata”.

BPC Virtus Cassino - Virtus Arechi Salerno 76-89 (19-28, 21-30, 24-16, 12-15)

BPC Virtus Cassino: Michael Teghini 16 (4/8, 1/1), Simone Bagnoli 14 (5/8, 0/0), Niccolò Moffa 13 (2/4, 3/7), Federico Lestini 12 (3/5, 1/6), Keller cedric Ly-lee 8 (1/1, 2/6), Marco Gambelli 7 (0/1, 2/3), Uchenna Ani 2 (1/1, 0/2), Vincenzo Provenzani 2 (1/3, 0/0), Karim abdoul Idrissou 2 (1/2, 0/0), Gioele Curcio pittiglio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Simone Bagnoli 13) - Assist: 19 (Simone Bagnoli 8)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 22 (2/3, 4/6), Antongiulio Bonaccorso 20 (6/10, 2/5), Marco Mennella 15 (5/14, 0/3), Leonardo Marini 11 (3/4, 1/1), Andrea Valentini 8 (1/4, 1/2), Mattia Coltro 6 (1/2, 0/1), Luigi Cimminella 5 (1/1, 1/2), Raffaele Romano 2 (1/1, 0/0), Vladimir Rajacic 0 (0/0, 0/2), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Leonardo Marini 10) - Assist: 2 (Mattia Coltro, Vladimir Rajacic 1)