Serie B: la Virtus Arechi in cerca di riscatto, al Pala Carmine Longo arriva la Cus Taranto

Reduce da due sconfitte consecutive, la Virtus Arechi Salerno andrà alla ricerca del pronto riscatto domenica al Pala Longo contro il Cus Taranto.

Dieci vittorie e sette sconfitte, che vuol dire 20 punti conquistati e quinto posto in classifica insieme a Ragusa e a due lunghezze dalla Virtus, questo il bottino fin qui in stagione per Taranto. Quattro i successi ottenuti in trasferta dai pugliesi, di cui due nelle ultime due uscite lontane dal parquet amico (vs Reggio e Ragusa).

Con 1303 punti realizzati in diciassette giornate il Cus ha il quarto attacco del girone B Old Wild West, mentre sono 1293 quelli subiti. Tra i numeri individuali spiccano quelli di Conti che con 326 punti è il miglior realizzatore, con il 66% è insieme a Gambarota il miglior tiratore da due e con il 47% è anche il miglior tiratore da tre. Biagio Sergio, invece, si fa notare per i suoi 46 assist, mentre Ponziani per i suoi 175 rimbalzi catturati.

All'andata una sconfitta che fa ancora male per la Virtus, arrivata nel supplementare al termine di una gara comandata per lunghi tratti. 82-76 il punteggio finale della sfida giocata lo scorso 17 ottobre.