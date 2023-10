La Virtus Arechi cerca il riscatto nel derby di fuoco contro la JuveCaserta

Ferita e profondamente agguerrita. E' esattamente questo che dovrà dimostrare di essere la Lars Virtus Arechi Salerno nel weekend ormai alle porte che la vedrà protagonista nel secondo turno del campionato di Serie B Old Wild West sul parquet della Paperdì Caserta.

Si gioca domenica 8 settembre alle 18 ad Aversa, con i blaugrana reduci da una settimana di lavoro come sempre intensa ed inaugurata con il confronto tra giocatori e staff tecnico a proposito di ciò che non ha funzionato nell'opening game del PalaCoscioni con Piombino.

La voglia di rivalsa è indubbiamente tanta nel gruppo agli ordini di coach Sciutto, sebbene lo stato d'animo dei salernitani sarà di certo speculare a quello dei bianconeri, anch'essi reduci dal ko nella gara inaugurale del torneo sul campo di Desio.

Due compagini arrabbiate e motivate, il peso specifico di un derby che non è mai una partita come le altre e che arriva già alla seconda giornata e, last but not least, due punti in palio pesantissimi che tanto potranno dare, in termini di classifica ed umore alla compagine che sarà in grado di aggiudicarseli.

QUI CASERTA

Avversario di tutto rispetto già incrociato nel corso della preseason, la Paperdì è reduce dal ko di Desio figlio di un match in equilibrio per lunghi tratti e “spaccato” dai padroni di casa nella terza frazione (23-13 il parziale) malgrado l'encomiabile remuntada finale dei ragazzi di coach Luise. Roster costruito su individualità importanti, si pensi, tra gli altri, ai vari Sergio, Hadzic, Moffa e Mehmedoviq e pronto a diventare squadra nel minor tempo possibile per poter creare grattacapi a tutte le contendenti del girone.

Si gioca domenica 8 ottobre alle 18 con la gara in diretta video su LNP PASS. Il match sarà condotto dai signori Simone Settepanella di Roseto Degli Abruzzi ed Umberto Giambuzzi di Ortona. Sarà possibile, infine, rimanere costantemente aggiornati sull'andamento del match anche attraverso i canali social della società blaugrana.

LE DICHIARAZIONI DI COACH SCIUTTO: “E' stata una settimana di lavoro intensa, caratterizzata dal lavoro in palestra e dalla voglia di imparare dagli errori commessi nel match con Piombino. La sconfitta all'esordio va assolutamente contestualizzata, non abbiamo giocato la nostra pallacanestro ma siamo consapevoli che il processo di crescita necessita di tempo: l'obiettivo, nella partita di domenica, è trasformare la rabbia che abbiamo dentro in motivazioni giuste per disputare una buona gara e, speriamo, fare risultato.