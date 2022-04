Serie B: La Virtus Arechi ospita Torrenova e ritrova il suo pubblico

Dopo un po' di attesa la Virtus Arechi Salerno è pronta a giocare nuovamente davanti al proprio pubblico, lo farà domenica alle 18:00 quando al Pala Longo arriverà la Fidelia Torrenova.

Quota 30 punti, proprio come la Virtus, Ragusa e Taranto, ma una gara in più rispetto alle prime due. Questo dice attualmente la classifica per Torrenova. 1816 sono i punti segnati dalla squadra siciliana, mentre sono 1783 quelli subiti (uno dei migliori dati del girone D). Non male il rendimento in trasferta della Fidelia che fino a oggi ha vinto 6 delle 12 gare giocare lontano dai propri tifosi.

Dario Zucca con 408 punti segnati in 25 giornate è il principale attaccante di Torrenova, nonché il miglior rimbalzista (218), ma anche il miglior stoppatore (9). Donato Vitale è, invece, il migliore per quello che riguarda le percentuali al tiro, 53% da due e 34% da tre proprio come Bolletta. Nel caso di Vitale da annotare anche gli 88 assist decisivi fin qui serviti ai propri compagni di squadra.

All'andata una sconfitta (70-67) che fa ancora male, quella rimediata in Sicilia a dicembre scorso proprio allo scadere e dopo aver comandato sia nel punteggio che sotto l'aspetto tecnico-tattico per trentotto minuti.