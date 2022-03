Serie B: Sconfitta interna per la Virtus Arechi. Ragusa espugna il Pala Carmine Longo

Una serata storta, una serata che potrebbe complicare i piani di alta classifica della Virtus Arechi Salerno. Al Pala Longo i blaugrana, proprio nel finale, sono costretti a dover lasciare i due punti alla diretta concorrente Virtus Kleb Ragusa.

Con il capitano Valentini out per infortunio e Bonaccorso convocato dopo un mese e mezzo di assenza ma inizialmente come prevedibile soltanto in panchina, coach Di Lorenzo si affida in avvio al doppio playmaker e a Rinaldi nel ruolo di quattro. Ma a prescindere dagli interpreti è di squadra che in avvio la Virtus fa un po' di fatica, ma grande merito va dato anche a Ragusa che spinta dalle giocate di Rotondo e dai punti di Da Campo e nonostante il 2/7 ai liberi tocca anche il +6 nel primo quarto e il +8 al 12'.

Momento nel quale Di Lorenzo decide di aver visto abbastanza. Una scelta, quella del timeout, che di fatto sveglia Salerno che al 16' ribalta il punteggio grazie anche alla difesa e ai 5 punti di un propositivo Mennella e all'intensità di Moffa (30-29). Ma è solo l'inizio dello show. Break e contro-break, infatti, si susseguiranno anche nella ripresa. Le squadre fanno praticamente copia e incolla e allora prima c'è il nuovo strappo di Ragusa nonostante Sorrentino out per infortunio (+8 con appena tre punti segnati dai padroni di casa in cinque minuti) e poi nella quarta frazione la rimonta di Salerno con le triple di Bonaccorso e i canestri di Romano nonostante Marini out per falli e Rinaldi per infortunio. Ma non basta, perché come accaduto nel primo tempo anche questa volta l'ultima stoccata è dei siciliani. Grande merito a Chessari che in attacco non sbaglia praticamente nulla negando così alla Virtus la possibilità di poter conquistare un successo preziosissimo in chiave prime quattro posizioni.

Virtus Arechi Salerno - Virtus Kleb Ragusa 62-66 (16-21, 20-16, 15-15, 11-14)

Virtus Arechi Salerno: Antongiulio Bonaccorso 12 (3/8, 2/4), Marco Mennella 11 (1/2, 2/3), Niccolò Moffa 11 (3/6, 1/6), Raffaele Romano 8 (3/7, 0/0), Niccolò Rinaldi 6 (0/4, 2/5), Mattia Coltro 5 (1/8, 0/1), Leonardo Marini 5 (2/6, 0/2), Luigi Cimminella 4 (2/5, 0/2), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Luca Piacente 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Niccolò Moffa 12) - Assist: 13 (Mattia Coltro 5)

Virtus Kleb Ragusa: Roberto Chessari 21 (6/7, 1/3), Paolo Rotondo 15 (7/13, 0/0), Mattia Da campo 12 (4/8, 1/4), Andrea Picarelli 8 (3/6, 0/4), Simon Ugochukwu andrew 4 (1/1, 0/2), Giorgio Canzonieri 3 (0/1, 1/2), Andrea Sorrentino 2 (1/4, 0/2), Giovanni Ianelli 1 (0/0, 0/1), Fabio Stefanini 0 (0/0, 0/0), Lucio Salafia 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Paolo Rotondo 14) - Assist: 15 (Paolo Rotondo 7)