Serie B, Parte la stagione della Virtus Arechi. Coach Di Lorenzo: "L'emozione della prima"

Il momento è arrivato, un momento tutto da vivere al Pala Carmine Longo davanti al popolo blaugrana (ingresso gratuito).

Sabato sera, palla a due alle 19:00, la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars debutterà in campionato contro la Luiss Roma. L’attesa, quindi, sta finalmente per finire, la Serie B Old Wild West 2022-23 è pronta a dare il via allo spettacolo.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “Alla prima avverti sempre un brivido differente, è sempre un'emozione particolare. Arriviamo alla gara con la Luiss dopo aver, finalmente, potuto svolgere una settimana di allenamenti con la squadra al completo. Questo è servito per migliorare dal punto di vista fisico, non siamo ovviamente ancora al cento per cento ma siamo pronti per l'esordio. Per quanto riguarda, invece, la costruzione del gioco siamo inevitabilmente un po' più indietro, ma in questi giorni abbiamo lavorato molto sull'esecuzione del gioco offensivo e su alcune idee difensive, partendo però dal concetto che tutto nasce dal riuscire a tenere l'uno contro uno. Ciò vuol dire che mi aspetto uno step in avanti da parte dei ragazzi, pur sapendo che per vari motivi abbiamo ancora tanto da scoprire. La Luiss, invece, ha già uno zoccolo duro per quello che riguarda il roster, al talento della scorsa stagione ha poi aggiunto due giocatori di categoria superiore come Fallucca e Allodi. Ci attende, quindi, una gara davvero tosta”.

Dove vedere la partita: la gara d’esordio della Virtus, così come tutto il campionato, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.