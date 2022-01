Serie B: la Virtus Arechi in trasferta a Molfetta. Coach Di Lorenzo: "Difesa e intensità per continuare a vincere"

La Virtus Arechi Salerno vuole chiudere nel migliore dei modi, domenica 16 gennaio a Molfetta, il girone di andata. Dopo aver collezionato fino ad oggi prestazioni e vittorie importanti, i ragazzi di coach Di Lorenzo non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Vogliamo continuare a vincere e prolungare l'attuale striscia di otto risultati utili conquistati nelle ultime nove giornate, anche perché ci piace stare nelle zone alte della classifica. Ma per restarci, ovviamente, è necessario vincere il più possibile, tenendo anche conto del fatto che chi è dietro di noi non vuole certamente fermarsi. Molfetta? Ci attende una gara ostica, servirà una grande prova condita dai nostri marchi di fabbrica difesa e intensità per chiudere il girone di andata con 11 vittorie e di fatto con la sola trasferta di Ruvo alla prima di campionato giocata non benissimo. Centrare questo traguardo rappresenterebbe indubbiamente un ottimo risultato, ma non basterebbe a nulla visto che poi toccherà fare i conti con il girone di ritorno. Per cui pensiamo ad un traguardo dopo l'altro, prima la salvezza, poi i 26 punti che vorrebbero dire mantenere molto probabilmente la categoria ed infine il raggiungimento dei playoff”.