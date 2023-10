Serie B: Una Virtus Arechi bella notte. Prima vittoria stagionale contro Montecatini

Una bellissima serata di pallacanestro, storica a suo modo. La Lars Virtus Arechi Salerno vince la prima gara nel campionato di B Nazionale e lo fa al cospetto di una vera corazzata, quella Herons Basket Montecatini costruita con ambizioni di vertice e che tanto bene aveva fatto nelle prime due uscite ufficiali.

Brilla Salerno, combatte in fase difensiva e muove bene la palla in attacco, al netto delle fisiologiche difficoltà che un avversario del calibro di Montecatini sa riservare: coach Sciutto conferma lo starting five di domenica ad Aversa, composto dal doppio playmaker Spizzichini-Cucco, coadiuvati da Arnaldo, Kekovic ed Acunzo.

I ritmi sono subito altissimi sin dalla palla a due, Montecatini corre bene il campo e trova la via del canestro con i vari Chiera e Carpanzano; d'altra parte, la Lars non sfigura e resta in scia dell'avversario con un'ottima propensione al gioco corale ed i centri dei vari Spizzichini, Acunzo e Kekovic (21-25 al decimo).

Il secondo quarto di gioco è un autentico spot di pallacanestro da parte dei padroni di casa, capaci di lottare su ogni pallone e rendere la vita complicatissima ai viaggianti, le cui percentuali dalla distanza calano clamorosamente. D'altra parte, Salerno trova sempre con maggiore continuità la via del canestro, grazie anche al contributo di Staselis e Matrone, ancora lontanissimi dal top della condizione eppure generosi tanto in attacco quanto in difesa.

Dimostra di essere una squadra vera la Virtus e lo fa anche grazie al contributo dei giovani in uscita dalla panchina: a spezzare la gara ci pensa Marco Capocotta, indemoniato in difesa ed autore di 10 punti in rapida successione che consentono a Salerno di mettere la freccia e chiudere all'intervallo lungo sul 47-45.

La Ripresa

Sembra un sogno ma si tratta di pura realtà: la conferma giunge puntuale alla ripresa delle ostilità, allorché la Virtus riprende esattamente da dove aveva iniziato, ovvero grande difesa e gioco offensivo impeccabile. Acunzo lotta come un leone sotto le plance e trova rimbalzi e punti preziosi, Spizzichini giganteggia in cabina di regia e trova traiettorie ed assistenze che consentono alla Virtus di flirtare persino con la doppia cifra di vantaggio. Montecatini sembra sul punto di cedere ma, da grande squadra qual'è, si affida ai suoi veterani per rimanere sotto di sole sei lunghezze (71-65 al trentesimo).

La contesa, dunque, si decide nell'ultima frazione di gioco: Salerno potrebbe accusare il fisiologico calo fisico a causa delle ridotte rotazioni con cui coach Sciutto deve fare i conti, ma tutti gli effettivi blaugrana gettano il cuore oltre l'ostacolo. Staselis in transizione colpisce ripetutamente, la Lars trova persino il +18 mentre Montecatini è letteralmente annichilita dall'energia difensiva degli ospiti.

Il finale è tutto di marca salernitana, c'è spazio anche per i giovani della cantera e alla sirena finale il tabellone elettronico del PalaLongo dice 95-81 in favore di Salerno.

Gioia tanta, soddisfazione ancora di più. Il tempo di prendere coscienza di quanto fatto e rituffarsi, più concentrati che mai, sul back-to-back casalingo di domenica: arriva la Lissone Interni Brianza Casa Basket ed ora questa squadra non vuole di certo fermarsi.

LARS VIRTUS ARECHI SALERNO - FABO HERONS MONTECATINI 95-81 (21-26; 26-19; 24-20; 24-16)

Lars Virtus Arechi Salerno: Staselis 16, Catalano 0, Acunzo 24, Cucco 4, Spizzichini 14, Kekovic 14, Fernandez 0, Arnaldo 2, Matrone 7, Lucadamo 0, Spinelli 0, Capocotta 14. Coach: Sciutto.

FABO HERONS MONTECATINI: Natali 9, Carpanzano 13, Giancarli 0, Chiera 25, Benites 10, Sgobba ne, Arrigoni 10, Longo 1, Lorenzi ne, Lorenzetti 12, Dell'Uomo 1. Coach: Barsotti.