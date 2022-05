Serie B: La Virtus Arechi lotta ma si arrende alla Pallacanestro Viola

Una sconfitta che fa male, una sconfitta che complica i piani. La Virtus Arechi Salerno va ko a Reggio Calabria e deve, a quaranta minuti dalla fine della stagione regolare, lasciare il quarto posto in classifica.

La posta in palio è alta e quindi inevitabilmente anche la tensione, per entrambe le squadre, raggiunge livelli non comuni. Ciò significa tanti errori e gara dal punteggio basso. Il primo scossone arriva al 6' quando Ingrosso realizza la tripla del 9-5 per i padroni di casa, ma proprio dalla stessa zona di campo la Virtus risponde e anche in modo importante nella parte finale del primo quarto con due triple di Rinaldi e una del rientrante Romano (15-16 al 10'). Sempre dall'arco dei tre punti, ma questa volta con Mennella, i blaugrana colpiscono anche in chiusura del primo tempo ritrovando così il vantaggio e toccando addirittura il 50% dal perimetro.

Un dato che persiste anche in avvio di ripresa, quello che cambia invece è il punteggio. Con le triple di Rinaldi e Coltro, due consecutive per quest'ultimo, la Virtus al 25' costruisce il vantaggio più importante di serata, 31-42 al 25'. Che non dura, però, tantissimo. In meno di due minuti, infatti, Reggio colpisce per tre volte di fila dal perimetro e così in un amen rimette tutto in discussione (40-44). Altri sessanta secondi e arriva anche il sorpasso con il canestro di Kekovic. Salerno, comunque, ha la capacità di non scomporsi e di riuscire a rimettere subito il piede sull'acceleratore, ma nonostante il nuovo +4 anche questa volta non viene spezzato l'equilibrio. Cosa che riesce, però, a fare Reggio al 35' quando va sopra di cinque lunghezze, poi Ingrosso colpisce in un paio di circostanze dal perimetro costringendo definitivamente la Virtus alla sconfitta.

Pall. Viola Reggio Calabria - Virtus Arechi Salerno 65-61 (15-16, 11-13, 19-20, 20-12)

Pall. Viola Reggio Calabria: Federico Ingrosso 20 (1/4, 6/8), Lazar Kekovic 14 (7/9, 0/6), Yande Fall 12 (4/8, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 6 (0/2, 2/9), Franco Gaetano 6 (2/3, 0/0), Amar Balic 4 (0/1, 1/7), Fortunato Barrile 3 (0/2, 1/1), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Yande Fall 12) - Assist: 18 (Amar Balic 8)

Virtus Arechi Salerno: Mattia Coltro 15 (2/8, 2/5), Niccolò Rinaldi 14 (1/2, 4/5), Marco Mennella 11 (1/5, 3/7), Antongiulio Bonaccorso 6 (3/8, 0/2), Leonardo Marini 6 (0/3, 2/4), Luigi Cimminella 4 (2/4, 0/3), Raffaele Romano 3 (0/1, 1/1), Andrea Valentini 2 (1/2, 0/1), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 32 2 + 30 (Antongiulio Bonaccorso 10) - Assist: 13 (Luigi Cimminella 6)