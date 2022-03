Serie B: La Virtus Arechi ospita Ragusa per una sfida che sa di play-off

Riparte,dopo la sosta per la Coppa Italia, il campionato di Serie B. Per la Virtus Arechi di coach Di Lorenzo appuntamento sabato alle 20:00 al Pala Longo contro la Virtus Kleb Ragusa.

26 punti, 2 punti in meno rispetto a Salerno e sesto posto in classifica. Questi i numeri attuali di Ragusa che vanta una delle difese meno perforate del girone D Old Wild West (1595 punti subiti) ma anche uno degli attacchi più prolifici (1643 quelli realizzati). Reduce dal felice recupero di campionato contro Monopoli, i siciliani hanno vinto sei delle undici gare in totale giocate fino a oggi in trasferta.

Mattia Da Campo è il miglior realizzatore di Ragusa con 309 punti totalizzati in 22 gare, numeri che hanno un senso ancora più importante se si considera il 54% da due e il 34% da tre. Insieme a Da Campo ci sono altri quattro giocatori siciliani sopra i 200 punti: Rotondo con 276, Sorrentino con 272, Picarelli con 263 e Chessari con 223. Il miglior rimbalzista è Paolo Rotondo con 180, mentre Andrea Picarelli è il miglior assistman con 53.

Tra le tappe importanti della stagione blaugrana c'è certamente la gara vinta sul parquet di Ragusa lo scorso 21 novembre, 75-81 il finale di una sfida comandata per lunghi tratti da Salerno. Quattro i giocatori in doppia cifra in quella circostanza, Rinaldi con 21 punti, Bonaccorso con 20, Cimminella e Coltro con 12.