Serie B Nazionale: Alla Virtus Arechi non basta un gran cuore. Caserta fa suo il derby

Seconda sconfitta stagionale per la Lars Virtus Arechi Salerno, costretta al ko tra le mura del PalaJacazzi di Aversa per mano della Paperdì Caserta (76-67 il risultato finale).

Orfani di Staselis e Matrone, i blaugrana fanno il possibile al cospetto di una compagine agguerrita che, tuttavia, nel primo quarto di gioco subisce l'ottimo approccio difensivo dei viaggianti, in difficoltà con il pallone tra le mani ma bravi a togliere certezze ai ragazzi di coach Luise (16-9 al decimo).

A guidare le operazioni per Salerno c'è un ottimo Spizzichini, protagonista in cabina di regia e deciso a prendersi rilevanti responsabilità offensive. E' lui, infatti, il leader dell'attacco salernitano, ben coadiuvato da un solido Acunzo che lotta sotto le plance e trova - soprattutto nella seconda frazione - diversi viaggi in lunetta che permettono alla Virtus di respirare e rimanere in scia.

Caserta, tuttavia, sa aspettare che la partita venga a sé e, quando mancano due minuti all'intervallo lungo, piazza un break importante che regala il massimo vantaggio (38-27), cortesia di un gran canestro dalla distanza di Sergio. La Virtus lotta e ha il merito di non disunirsi restando sotto la doppia cifra di svantaggio al ventesimo (38-29).

Il terzo quarto di gioco non si apre benissimo per la Lars,i padroni di casa piazzano un mini-parziale di 5-0 grazie ai centri di Lucas e Romano, tuttavia Salerno, nel momento di massima difficoltà (sotto di 15 lunghezze a metà frazione) trova un parziale clamoroso di 2-16, propiziato da capitan Cucco e dall'ottima fase offensiva corale che favorisce prima il 52-51 al trentesimo e, poi, persino il vantaggio con canestro dalla distanza di Capocotta.

Da questo momento inizia una nuova, affascinante sfida giocata punto a punto e sul fino dei nervi: l'agonismo e la qualità tecnica dei singoli prendono il sopravvento, l'equilibrio regna sovrano con sorpassi e controsorpassi che si susseguono a ritmo incessante. Ancora Sergio alza la voce e riporta Caserta sul +4 (67-63) costringendo Acunzo al quarto fallo che grava tantissimo sul lungo blaugrana.

Si va in apnea negli ultimi istanti di gara e, proprio quando occorrerebbe lucidità e raziocinio, gli ospiti commettono qualche errore di troppo: grida vendetta il fallo di Cucco sul tiro dalla distanza di Mei ad un minuto e mezzo dal termine, cui segue persino fallo tecnico ai danni della Lars e conseguenziali quattro liberi per Caserta (con l'esterno bianconero che fa 3/4). Si spegne, così, la luce in casa Virtus, Caserta ne approfitta e non sbaglia più, colpendo ancora con uno scatenato Mei prima e un altrettanto glaciale Moffa poi, spietato nel mandare ufficialmente i titoli di coda alla contesa che, di fatto, si chiude sul 76-67 finale.

Paperdi Caserta - Lars Virtus Arechi Salerno 76-67 (16-9, 22-20, 14-22, 24-16)

Paperdi Caserta: Niccolò Moffa 15 (2/4, 3/5), Raffaele Romano 13 (6/9, 0/0), Fatih Mehmedoviq 12 (6/10, 0/0), Nicola Mei 11 (0/1, 2/3), Biagio Sergio 8 (1/2, 2/4), Diego jordan Lucas 5 (1/3, 1/3), Davide Mastroianni 5 (2/3, 0/3), Damir Hadzic 4 (2/9, 0/4), Alfonso Zampogna 3 (1/1, 0/1), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0), Stefano Pisapia 0 (0/0, 0/0), Paolo Paci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 45 12 + 33 (Damir Hadzic 10) - Assist: 15 (Biagio Sergio 5)

Lars Virtus Arechi Salerno: Lazar Kekovic 19 (6/10, 2/5), Mattia Acunzo 16 (4/11, 1/5), Gabriele Spizzichini 15 (3/11, 2/3), Marco Cucco 8 (0/0, 2/6), Marco felice Capocotta 5 (1/2, 1/2), Francesco Spinelli 3 (1/2, 0/1), Andrea Arnaldo 1 (0/5, 0/1), Tomás Fernández lang 0 (0/0, 0/1), Saverio Renzullo 0 (0/0, 0/0), Umberto Mazzarella 0 (0/0, 0/0), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Mattia Acunzo 17) - Assist: 12 (Gabriele Spizzichini 6)