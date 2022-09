Virtus Arechi Salerno: Riconfermata la partnership con la Cestistica Sarnese

Una nuova stagione tutta da vivere insieme, da una parte la Virtus Arechi Salerno del presidente Renzullo e dall’altra la Cestistica Sarnese del presidente Dolgetta. Dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione, anche in quella attuale i due club lavoreranno insieme con l’idea di provare a essere nuovamente protagonisti nel campionato di C Silver dando come sempre spazio ai tanti under del settore giovanile blaugrana. Un gruppo che anche nel 2022-23 sarà guidato da coach Enrico Cirillo pronto a vivere la sua terza stagione con la Virtus. La grande novità è invece rappresentata dal Pala Finamore di Sarno che ospiterà le gare della Cestistica/Virtus.

Le dichiarazioni del presidente Ferdinando Dolgetta: “L’anno scorso abbiamo dato inizio insieme alla Virtus Arechi Salerno del mio amico Nello Renzullo a un progetto avvincente che vede al centro la crescita dei giovani, un progetto di lunga durata che è possibile proprio grazie all’attenzione e all’impegno che il club blaugrana ha nei confronti del settore giovanile. Negli ultimi anni la Virtus ha dimostrato con i fatti di essere all’altezza delle principali società nazionali. Nella scorsa stagione, grazie anche all’operato del ds Corvo che ha spinto molto per l’inizio della partnership, siamo stati capaci di dire la nostra nonostante avessimo una squadra di soli under, quest’anno proveremo a fare ancora meglio ed è per questo che la prima riconferma non poteva che essere quella di coach Cirillo: persona preparata, dotata di grande carisma e che ha dimostrato grandi capacità anche a livello “educativo”. C’è, però, una novità e riguarda il ritorno al Pala Finamore, torneremo quindi a giocare nella nostra Sarno dove ahimè la pallacanestro manca da un bel po’ di anni, per cui penso che sarà una stagione avvincente, di rilancio ma soprattutto molto divertente”.

Le dichiarazioni di coach Cirillo: “Mi fa molto piacere che la collaborazione con la Cestistica Sarnese sia stata rinnovata, e per questo ringrazio il presidente Dolgetta che ha abbracciato con grande entusiasmo il progetto della Virtus del presidente Renzullo. Giocare a Sarno, piazza storia della pallacanestro campana, sarà certamente stimolante, sono sicuro che la città non farà mancare il proprio apporto. L’esperienza fatta nella scorsa stagione è stata molto formativa per i nostri ragazzi che in un campionato difficile sono stati comunque bravi a togliersi diverse soddisfazioni anche in termini di risultato. Quest’anno, invece, affronteremo un campionato ancora più competitivo, ma abbiamo deciso di puntare sempre sul gruppo dell’under 19 Eccellenza della Virtus aggiungendo soltanto due senior che faranno da chioccia”.