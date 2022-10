La Virtus Arechi Salerno sfida Corato. Coach Di Lorenzo: “Reagire subito!”

Voglia di riscatto, una grande voglia di riscatto nata immediatamente dopo il ko di Cassino. Il pensiero è stato di fatto costante nel corso della settimana che sta avvicinando la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars alla gara casalinga contro l’Adriatica Industriale Corato in programma sabato alle 19:00 al Pala Carmine Longo di Capriglia.

Le dichiarazioni di coach Giampaolo Di Lorenzo: “Mi aspetto una grande reazione da parte della squadra, mi aspetto una risposta sia dal punto di vista tecnico che mentale, mi aspetto quindi che gli schiaffi presi a Cassino ci abbiano fatto svegliare una volta e per tutte. Per cui contro Corato servirà difendere per quaranta minuti e attaccare eseguendo nel modo corretto i giochi. La squadra è consapevole di tutto questo e infatti in settimana l’atteggiamento è stato davvero positivo, direi che è stata la migliore settimana dall’inizio della stagione. Sabato mi aspetto una gara molto fisica contro un avversario che ha esperienza e talento. Fare bene domani e anche contro Monopoli nel prossimo turno vorrebbe dire iniziare a metabolizzare determinate certezze”.

La gara Virtus, così come tutto il campionato, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.