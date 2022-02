Serie B: La Virtus Arechi torna alla vittoria contro la Cus Taranto

Dopo due sconfitte consecutive la Virtus Arechi Salerno ritrova il sorriso, e lo fa contro una big del campionato come Taranto conquistando due punti pesantissimi.

Con Bonaccorso out per infortunio, coach Di Lorenzo senza paura lancia in quintetto il 2004 Marco Capocotta che allo stesso modo senza altrettanta paura risponde presente. Dopo le triple Rinaldi e prima dei canestri di Marini l'esterno blaugrana infatti ci mette lo zampino sia in difesa che in attacco. Tradotto vuol dire 13-6 al 5' e timeout inevitabile per coach Olive, ma al rientro in campo Salerno riesce anche a toccare il +9 (bene Coltro in cabina di regia). Un gap che sembra persistere nel corso del secondo quarto, merito dei rimbalzi difensivi di Romano e della tripla dall'angolo del solito Capocotta. Appunto sembra, perché in chiusura di primo tempo con il gioco da tre punti di Carone e la tripla allo scadere di Sergio da centrocampo, più o meno, Taranto conquista il primo vero vantaggio di serata (33-34). Che non dura però tantissimo, nonostante un Ponziani scatenato in avvio di ripresa (al 35' dovrà poi uscire per falli). Non dura perché il capitano Valentini, costretto a stringere i denti causa un problema alla mano, mette in fila nove punti pesantissimi nei primissimi minuti. Un vero e proprio show nel pitturato, e non solo, che riaccende la Virtus brava poi poco dopo a rimettere la testa avanti. Una volta e per tutte, con la tripla di Mennella al 38' che mette con un po' di anticipo la parola fine sulla sfida del Pala Longo.

Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto 65-60 (24-17, 9-17, 18-14, 14-12)

Virtus Arechi Salerno: Andrea Valentini 15 (5/9, 1/1), Mattia Coltro 13 (3/6, 0/3), Niccolò Rinaldi 8 (1/1, 2/8), Marco Mennella 8 (2/3, 1/5), Leonardo Marini 7 (2/5, 1/4), Luigi Cimminella 7 (2/3, 1/4), Marco felice Capocotta 5 (1/2, 1/1), Raffaele Romano 2 (1/1, 0/1), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/3), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0), Antonio pio D'amico 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrea Valentini, Niccolò Rinaldi, Raffaele Romano 6) - Assist: 14 (Luigi Cimminella 4)

CJ Basket Taranto: Riziero Ponziani 16 (8/13, 0/0), Giovanni Gambarota 12 (2/4, 1/4), Alberto Conti 12 (3/4, 1/2), Hugo Erkmaa 8 (1/3, 2/3), Biagio Sergio 7 (0/2, 1/4), Matteo Carone 3 (1/1, 0/0), Manuel Diomede 2 (0/4, 0/5), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/2), Ricards Klanskis 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 27 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Giovanni Gambarota, Biagio Sergio, Manuel Diomede 7) - Assist: 12 (Hugo Erkmaa 4)