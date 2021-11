Basket, La Virtus Arechi Salerno fa visita alla Del.Fes avellino

Secondo derby stagionale per la Virtus Arechi Salerno, che, domenica 7 novembre alle 18.00, fa visita alla Del.Fes Avellino per l'incontro valido per la 6a giornata del campionato di Serie B.

Gli irpini non sono partiti benissimo, infatti hanno collezionato 4 sconfitte in 5 gare di questo primo scorcio di campionato. La guardia/ala Hassan e l'ala/centro Spizzichini sono due degli uomini più importanti del roster avellinese che in questa fase si sta aggrappando soprattutto alla guardia Marra che con 63 punti è infatti il miglior realizzatore (56% da due e 47% da tre), senza dimenticare il play Basile (11 assist), la guardia Agbogan e il centro Mavric.

L'analisi tattica dell'assistente Daniele Serrelli: “Affronteremo una squadra certamente arrabbiata tenendo conto dei risultati attuali, in più giocherà in casa e quindi sarà ancora più determinata. Anche per noi, però, la prossima sarà una gara altrettanto importante e quindi daremo il massimo per fare bene, provando magari a sfruttare anche la loro attuale fragilità per conquistare così la nostra prima vittoria in trasferta dopo tre buone gare giocate lontano dal Pala Longo. Individualmente Avellino può fare affidamento su giocatori di valore come Hassan, che sarà però ancora assente, Spizzichini che per la categoria è un cestista importante, Marra che in attacco sa essere molto concreto così come Basile che in più vorrà certamente rifarsi dopo le ultime percentuali non positivissime. Poi ci sono gli interni, sui quali in questo momento si stanno affidando molto, come Mavric che ha iniziato molto bene la stagione e D'Andrea che sa battagliare nel pitturato. Nel complesso, invece, Avellino sa giocare a ritmi alti che vuol dire anche tirare spesso nei primi secondi, e poi tra le altre cose ha nel suo repertorio anche tanti giochi con pick and roll. Quindi sarà fondamentale dal nostro punto di vista essere sempre intensi e attenti in difesa”.