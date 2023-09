Lars Virtus Arechi Salerno, si avvicina il debutto: Al Pala Carmine Longo "esame" Angri

Ultimi scampoli di settembre, ultime battute di preseason: si chiude un capitolo, il primo, in casa Lars Virtus Arechi Salerno, quello avente come titolo "precampionato" che tanti strumenti è stato di certo in grado di fornire al team blaugrana in vista di un nuovo, affascinante e tutto da scrivere inizio di una storia che solo il tempo dirà quali sviluppi potrà seguire.

Prima di questa dissolvenza, tuttavia, c'è ancora da onorare un ultimo impegno della preseason, da vivere con entusiasmo e concentrazione, caratteristiche queste che, invero, non sono mai mancate, in questa prima fase, ai ragazzi agli ordini di coach Sciutto.

L'appuntamento in programma sabato 23 settembre alle ore 18 al PalaLongo (ingresso gratuito) rappresenta, insomma, l'occasione giusta per le prove generali in vista dell'opening game del 1 ottobre con Piombino: avversario dello scrimmage casalingo l'Asd Angri Pallacanestro, compagine di indubbio valore ai nastri di partenza del prossimo, impegnativo campionato di B Interregionale.

Test indubbiamente interessante per Spizzichini e soci, protagonisti di una settimana di lavoro - l'ennesima - in cui i carichi di lavoro non sono stati certamente leggeri, al fine di arrivare pronti all'appuntamento ufficiale di ottobre. Tanto lavoro in palestra ma sensazioni assolutamente positive, come dimostrato dai blaugrana anche nello scrimmage dello scorso weekend con la Juvecaserta.

Vero, manca ancora la continuità sui quaranta minuti effettivi, talvolta il livello di concentrazione difensivo del gruppo tende a subire dei blackout ma nulla che non fosse ampiamente preventivabile nel processo di crescita di un gruppo - va ricordato - giovanissimo, pronto a dare battaglia nel terzo torneo cestistico nazionale. Per questa e tante altre ragioni, insomma, la sfida di sabato con Angri si preannuncia tutta da vivere, con l'obiettivo di far bene e chiudere con l'inerzia giusta il precampionato.

Le dichiarazioni di coach Sciutto

Queste le dichiarazioni dell'head coach salernitano, German Sciutto, alla vigilia del match con l'Asd Angri Pallacanestro:

«E' stata una settimana molto positiva, il gruppo ha dato continuità al percorso intrapreso fin dall'inizio della preparazione. Un percorso di crescita, individuale e di squadra, basato sulla predisposizione mentale da parte dei ragazzi a far propria l'idea di pallacanestro su cui intendo ed intendiamo costruire le certezze del nostro gioco.

Non si tratta di un processo d'apprendimento semplice, ne sono consapevole: stiamo lavorando tanto, e sulla fase difensiva e sulla transizione offensiva; a tal proposito, l'amichevole con Angri sarà indubbiamente un test diverso da tutti quelli affrontati finora. Siamo vicini all'inizio del campionato, lavoriamo insieme da più tempo e le indicazioni che potrà fornirci questo test avranno una veridicità indubbiamente più rilevante.

L'auspicio è quello di interpretare bene la sfida sin dalla palla a due, il nostro obiettivo deve essere continuare a crescere attraverso ciascuna situazione di gioco, dal punto di vista tecnico ed emotivo. Voglio vedere una squadra in fiducia, convinta dei propri mezzi e conscia che non si finisce mai di crescere e migliorare. Ma soprattutto, consapevole che ciò che facciamo di positivo in settimana finisce inevitabilmente col rivedersi sul parquet in occasione delle gare ufficiali».