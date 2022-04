Serie B: La Virtus Arechi soffre ma batte Torrenova al supplementare

A differenza dell'andata è servito un supplementare, ma la gara del Pala Longo ha raccontato esattamente le stesse cose della sfida disputata sul finere del 2021 in Sicilia. Una squadra che domina per lunghi tratti (questa volta Fidelia Torrenova) e un'altra che risponde nel finale (questa volta la Virtus Arechi Salerno) conquistando due punti pesantissimi (85-78).

Come accaduto in tutte le ultime giornate anche questa volta coach Di Lorenzo deve fare i conti con qualche assenza di troppo (out Cimminella e Romano), torna invece a disposizione Moffa. Ma a prescindere dagli interpreti, è di squadra che la Virtus fa grossa fatica nel primo tempo. Al 7' Torrenova costringe Salerno a sfruttare il primo timeout dopo gli 8 punti in fila di Zucca e la tripla di Bolletta (4-11). Ma la sospensione non basta per sbloccare i blaugrana dal punto di vista offensivo. L'unico verso sussulto è tutto griffato Emanuele Caiazza dall'11' al 12' con 6 punti di pura voglia che permettono di arrivare al -5. Ma la situazione, così come lo svantaggio, non migliora a inizio ripresa. Per nulla. Tempo tre minuti e Torrenova è già sul 29-41. Coach Di Lorenzo allora ferma immediatamente la partita, ma anche questa volta la risposta è timida. Fino a quando nella quarta frazione non arriva quella veemente. Decisiva. Mennella, Bonaccorso e Rinaldi ribaltano il punteggio al 37' (66-64), ma per la zampata vincente tocca attendere l'overtime dove ci pensa Rinaldi nel finale a mettere al tappeto Torrenova con due triple in pochissime secondi ribaltando anche la differenza canestri.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “All'inizio eravamo troppo contratti, poi le cose sono andate decisamente meglio. Ero convito che chi avrebbe resistito di più avrebbe poi vinto, ed infatti cosi è stato. Abbiamo conquistato due punti d'oro”.

Virtus Arechi Salerno - Fidelia Torrenova 85-78 (6-15, 21-19, 18-17, 23-17, 17-10)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 22 (0/2, 5/10), Antongiulio Bonaccorso 17 (3/6, 3/6), Marco Mennella 11 (3/5, 0/6), Leonardo Marini 9 (3/6, 0/1), Niccolò Moffa 9 (2/4, 1/6), Andrea Valentini 8 (3/11, 0/0), Emanuele Caiazza 6 (1/1, 1/1), Mattia Coltro 3 (1/3, 0/2), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0), Luca Piacente 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 - Rimbalzi: 42 9 + 33 (Andrea Valentini 15) - Assist: 13 (Mattia Coltro 6)

Fidelia Torrenova: Dario Zucca 20 (4/6, 1/5), Donato Vitale 16 (3/10, 3/9), Luca Bolletta 14 (3/6, 2/6), Thomas Tinsley 12 (4/5, 1/6), Sebastiano Perin 9 (0/2, 3/8), Matteo Zanetti 4 (2/3, 0/1), Andrea Bianco 3 (1/2, 0/1), Giancarlo Galipo 0 (0/0, 0/2), Simone Farina 0 (0/0, 0/2), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 47 12 + 35 (Luca Bolletta 14) - Assist: 11 (Donato Vitale 4)